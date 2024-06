Reviven canciones ¡y se hacen virales!

Ciudad de México.- Canciones que en su momento pasaron desapercibidas, como "Running Up That Hill" de Kate Bush, han revivido gracias a series, películas y plataformas digitales y ahora son un éxito.

La industria musical ha experimentado varios cambios con la era del streaming y la fecha límite para que una canción llegue a lo más alto de las listas de éxitos ha caducado.

Antes, en las radios se promocionaban sencillos que se volvían populares al momento de su lanzamiento, si no trascendían entonces, era complicado que lo hicieran después.

Programas como Glee (2009-2015) también lograron revivir clásicos, como “Don’t Stop Believin'” (1981) de Journey, gracias a sus covers.

En los últimos años, temas que estaban en el olvido o que ni siquiera habían sido considerados como sencillos promocionales han tomado un “segundo aire” -algunas veces superando el éxito que habían logrado-, revividos gracias a momentos icónicos en series o películas en los que fueron utilizados, además del empuje en plataformas como TikTok por sus retos virales.

Desde “Pedro”, que interpretó la italiana Raffaella Carrà en los años ochenta -y ahora la identifican como “la rola del mapache viral”-, hasta “Murder on the Dance Floor”, que volvió a colocar en el mapa a Sophie Ellis-Bextor por sonar en una escena emblemática del filme Saltburn, éstos son algunos de los tracks que han resurgido para beneplácito de viejas y nuevas generaciones.

SERIES

Canción: Fly Me to the Moon, 1954

Intérprete: Joo Won Shin

El Juego del Calamar, 2021

Originalmente titulada “In Other Words”, la dio a conocer Kyle Ballard y fue lanzada a la fama por Frank Sinatra. Esta canción se escuchó en dos episodios de la popular teleserie (aunque en voz de la cantante surcoreana) y se asoció con momentos críticos o de misterio. La más beneficiada fue la responsable del cover, quien subió su número de seguidores en redes, plataformas y concretó algunos shows.

Canción: Running Up That Hill (A Deal with God), 1985

Intérprete: Kate Bush

Stranger Things, 2022

El show de los hermanos Matt y Ross Duffer revivió varias piezas, como “Master of Puppets” de Metallica, pero la verdadera joya fue la de la cantante británica, que ayudó a salvar a Maxine Mayfield (Sadie Sink) de las manos del malvado Vecna en la cuarta temporada. En Reino Unido tuvo tres récords, como el mayor tiempo para que un sencillo alcanzara un número uno en la Official Singles Chart (37 años) y pasaron 44 años para que la artista volviera a lo más alto de las listas de éxitos.

Canción: Cruel Summer, 2019

Intérprete: Taylor Swift

El Verano en que Me Enamoré, 2022

Este serial ha incluido una infinidad de temas de Swift, como esta canción que forma parte del disco Lover. A pesar de no ser sencillo, recibió doble impulso al ser incluida en la serie y después para promocionar su The Eras Tour. El resultado: los “swifties” la hicieron viral en las redes y cuatro años después de su lanzamiento se convirtió en sencillo, logrando encabezar el top de Billboard Hot 100.

PELÍCULAS

Canción: Murder on the Dance Floor, 2001

Intérprete: Sophie Ellis-Bextor

Saltburn, 2023

Hace 23 años la británica se conformó con el puesto 2 y 58 en los tops de Reino Unido y Estados Unidos, aunque desde entonces era un tema icónico. Gracias a que fue incluida en el filme de Emerald Fennell, en la escena donde Barry Keoghan baila desnudo, su viralidad le dio el título de reina en TikTok y subió reproducciones, más de 3 millones solo en Año Nuevo, y llegó al Top 100 de más de 40 países, entre ellos el Billboard Hot 100 de EU.

Canción: Unwritten, 2004

Intérprete: Natasha Bedingfield

Con Todos Menos Contigo, 2023

Aunque la pieza se ha usado en varias películas y series, fue con esta cinta que se convirtió en un tema viral a raíz de un gag mencionado por Ben (Glen Powell) y Bea (Sydney Sweeney). La canción es parte de la cultura pop juvenil por su texto positivo sobre el futuro. Tiene más de 900 mil millones de reproducciones sólo en Spotify.

PLATAFORMAS DIGITALES

Canción: Pedro, 1980

Intérprete: Raffaella Carrà

Instagram

El creador ruso @fleksa30 subió una grabación con su mascota, un mapache llamado Ginger, en el que bailaba una pieza de su país. Luego un tiktoker japonés retomó el video, pero lo musicalizó con un remix de la canción de la intérprete italiana hecho por el DJ Jaxomy y Agatino Romero. El video original tiene más de 50 millones de reproducciones y en plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple Music condensa más de 250 millones.

Canción: Andar Conmigo, 2003

Intérprete: Julieta Venegas

TikTok

La tijuanense retornó a las listas de popularidad en redes con esta pieza de su disco Sí y todo porque el director técnico del Cruz Azul, Martín Anselmi, musicalizó con esta creación el video en el que anunció su renovación de contrato con el equipo de futbol. La fanaticada adoptó la composición como parte de sus himnos y como una cábala o amuleto para los partidos de la recién concluida temporada.

Canción: Dubidubidu, 2003

Intérprete: Christell

TikTok y Spotify

Gracias a que unos programadores incluyeron la canción en plataformas de Asia y Europa se pudo escuchar en Spotify Japón y Alemania. El empujón mayor vino cuando la estrella del K-Pop Beomgyu subió su clip a la plataforma TikTok bailándola. La intérprete chilena que grabó la original cuando tenía cinco años recibió como beneficios algunos comerciales, contratos y monetización que no se imaginaba. Entró al Top 100 de iTunes España y Chile.

Canción: Rosa Pastel, 2005

Intérprete: Belanova

TikTok

La usuaria @almaacaraz98 utilizó en 2023 el tema para exponer su realidad profesional: aspiraba a ser una actriz, pero en su lugar tuvo que trabajar en una tienda de autoservicio debido a la falta de empleo y oportunidades. Con esto se inició un trend en el que los usuarios expresaban esos sueños frustrados. Fue tal el impacto que esto contribuyó al regreso del grupo tapatío a los escenarios.

Canción: Bloody Mary, 2011

Intérprete: Lady Gaga

TikTok

Este tema forma parte del disco Born This Way, pero fue gracias a un reto viral en 2022 que cobró relevancia en las listas de popularidad. El challenge consistía en emular la secuencia de baile que hizo Jenna Ortega en la serie Merlina, al ritmo de “Goo Goo Muck” (1981), de The Cramps. Los pasos inspirados en bailes góticos de los 80 y la coreografía Rich Man’s Frug de Bob Fosse fueron emulados por la misma “Mother Monster” y Tom Cruise.

Información/Fuentes: Juan Carlos García y Josué Canela

Edición y diseño: Fernanda Téllez

