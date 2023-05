'Revive' Luis Miguel con ayuda de bioserie y redes sociales

Ciudad de México- De aparecer casi inactivo en las redes sociales, y de mostrarse como alguien misterioso y muy privado, Luis Miguel pasó a ser un personaje demasiado público a raíz de su bioserie para Netflix y a causar sensación con memes, etiquetas e información que le han dado una nueva vida.

Además de sus fieles seguidores, nuevas generaciones se han volcado a mirar al "Sol" mexicano, quien ahora tiene en marcha una gira de conciertos que, al parecer, será todo un éxito, aunque no a los niveles anteriores.

PUBLICIDAD

Así lo explicaron Juan Escalante, empresario jalisciense que ha contratado al astro en varias ocasiones; Andrés Farías, especialista en mercadotecnia y titular de la empresa de merchandising y consultoría Negro Pasión, y Gilberto Pedraza, asesor de mercadotecnia y experto en espectáculos que ha trabajado en Ocesa y Sony Music.

"Honor a quien honor merece: era muy esperado por la industria, su regreso sucedería y sabíamos que iba a ser fuerte, pero sí le han ayudado las redes sociales y que siempre ha dado de los mejores espectáculos. Es referencia de calidad musical y ejecución.

"A lo largo de los años se ha mantenido, y, con todo respeto, aunque se hable de lo que hizo Bad Bunny, con llenos en el Estadio Azteca, a Luis Miguel no le cuesta trabajo llenar las sedes de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México sigue estando vigente", opinó Escalante, quien lleva más de 30 años en la industria como promotor y empresario de espectáculos.

Luego de Luis Miguel, La Serie, en la que "El Sol" reveló algunas intimidades y relaciones sentimentales, el público joven se volvió seguidor de lo que fue su figura, lo cual lo benefició para renovar el interés por su música y generar más expectativas por sus shows.

"La serie nos dio la oportunidad de conocer su historia, llena de sufrimiento y que tocó los corazones de sus fans, pero que también fue vista por nuevas generaciones.

"Fue de las series más vistas en México y lo catapultó para expandirse. Eso generó interés y todos lo quieren ver en vivo", indicó Farías, empresario regiomontano con más de 15 años de experiencia en marketing.

En las últimas tres semanas, Luis Miguel se volvió tendencia por su romance con Paloma Cuevas, pero también por el anuncio de la gira que ya tiene localidades agotadas en 56 ciudades de EU, México, Argentina y Chile y que paulatinamente, según los expertos, irá creciendo y abriendo más días.

La venta de boletos para ver al cantante generó una fila virtual de más de 29 mil personas por minuto.

En EU consiguió agotar entradas para más de 11 ciudades en menos de una semana, y dará al menos seis conciertos en la Arena Ciudad de México (aunque llegó a ofrecer 24 conciertos en una temporada en el Auditorio Nacional).

Cada vez que se menciona su nombre en plataformas como Twitter, Instagram o Facebook, genera tráfico de información.

"La generación de los 'mirreyes' lo ha impulsado, el internet, los temas, las redes sociales lo revivieron. Si no fuera por ello, no sería lo mismo.

"No tiene sencillos nuevos, no hay canciones nuevas ni los canales ni el streaming lo tienen con novedades. Todo lo ayudó, y como no tiene publicidad pagada, se la dan los usuarios", afirmó Pedraza, especialista en marcas, medios y espectáculos.

Y aunque la publicidad que ha manejado para televisión y redes por medio del banco que hizo la preventa usa imágenes de hace más de 10 años, eso no ha sido impedimento para que el público lo tenga presente.

Los empresarios consultados coincidieron en que Luis Miguel, como marca, ya está más que posicionada en redes sociales y, sobre todo, es conocida en distintos ámbitos, lo cual lo hace un producto atractivo.