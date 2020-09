Revive la nostalgia del cine

Natalia Piña / El Diario / En Ciudad Juárez todos los complejos de Cinemex ya se encuentran abiertos Agencias / La película mexicana ‘Escuela para seductores’ es una de las opciones disponibles en este regreso Agencias / ‘Escuela de miedo’ de Leopoldo Aguilar Natalia Piña / El Diario Agencias / ‘La Isla de la Fantasía’ de Jeff Wadlow

Estoy frente a una pantalla de cine y no me lo creo. La experiencia es un tanto surrealista y muy nostálgica. Vaya, parece una situación que hace un año sólo hubiéramos visto en una gran película de ciencia ficción de Hollywood.

Ayer, cuando el semáforo de Covid-19 en Ciudad Juárez cambió a ‘amarillo’, me llenó un sentimiento de preocupación. Luego, cuando Cinemex anunció la apertura de sus salas, pasé a estar “preocupadamente emocionada”.

Si bien es de lo más común dejar el encierro con precaución en estos días, tomar la decisión de acudir al cine por entretenimiento requiere de un tiempo de meditación.

Cuando por fin me armé de valor para acudir a Cinemex Galerías Tec, lo hice consciente de que debía seguir al pie de la letra todos los reglamentos del complejo.

Al llegar, lo primero que noté fue el intenso olor a palomitas, que al instante me hizo sentir como si fuera al cine por primera vez. Después, me di cuenta de que todos los rostros amigables de los empleados estaban ocultos debajo de caretas y cubrebocas.

En la entrada del cine, una persona me tomó la temperatura, me puso gel antibacterial en las manos y me hizo pasar por un tapete sanitizante y, como no había comprado los boletos en línea (que es lo recomendable), me pidió que pasara a la taquilla y que, de preferencia, pagara con tarjeta y no con efectivo.

Una experiencia diferente

Mientras caminaba hacia la taquilla, me di cuenta de que el piso está lleno de señalizaciones con flechas y círculos que marcan el distanciamiento de un metro y medio. Luego, cuando por fin elegí la película y el horario de la función, me sorprendió ver que la pantalla de los asientos me arrojó la mayoría como ocupados.

Por un momento pensé que habría muchas personas en la sala, luego recordé que los cines están funcionando al 30 por ciento de su capacidad y que algunas butacas no están disponibles debido a la sana distancia entre los espectadores.

En la dulcería, la situación fue la misma. Lo único diferente es que los empleados de esta área utilizan guantes debido a que manipulan los alimentos. Además, tienes que saber que no puedes tener compañía mientras esperas en la fila o haces tu orden. Tus acompañantes deberán ir directo a la sala para mantener pocas personas en el vestíbulo.

La experiencia de regresar al cine resulta un tanto nostálgica, lo que era normal hace unos meses ya no lo es y, al estar frente a la pantalla grande, te preguntas si alguna vez regresarán esos días.

De ahí en más, toda la situación es muy similar a la que se vive en restaurantes o en distintas empresas. Las medidas de seguridad son iguales y depende de todos cuidar de la salud de los demás.

En Ciudad Juárez todos los complejos de Cinemex (Galerías Tec, Plaza El Camino, Libramiento, San Lorenzo y Sanders) ya se encuentran abiertas al público desde ayer y ofreciendo funciones de las siguientes películas: ‘Escuela de miedo’, ‘La Isla de la Fantasía’, ‘Escuela para Seductores’, ‘Ajuste de Cuentas’, ‘Veinteañera, Divorciada y Fantástica’ y ‘En el Juego del Asesino’.

Películas en cartelera

Para conocer los horarios y disponibilidad de cada película en los distintos complejos de Cinemex Ciudad Juárez, consulta la cartelera de tu cine de preferencia en línea.

•‘Escuela de miedo’ de Leopoldo Aguilar

Animación / 85 minutos

•‘La Isla de la Fantasía’ de Jeff Wadlow

Terror / 109 minutos

•‘Escuela para Seductores’ de Giovanna Zacarías

Comedia / 82 minutos

•‘Ajuste de Cuentas’ de Shawn Ku

Acción / 104 minutos

•‘Veinteañera, Divorciada y Fantástica’ de Noé Santillán-López

Comedia / 95 minutos

•‘En el Juego del Asesino’ de David Raymond

Thriller / 137 minutos

Próximamente

•‘Cuidado con lo que Deseas’ de Agustín Tapia

Suspenso / 91 minutos

•‘Baba Yaga’ de Svyatoslav Podgaevskiy

Terror / 113 minutos

Medidas de seguridad

El programa Espacio Seguro de Cinemex contempla las siguientes medidas de seguridad:

• Todo el equipo de trabajo utiliza cubrebocas y caretas. El staff que manipula los alimentos usa guantes de manera adicional

• Hay señalamientos de distanciamiento para evitar aglomeración en taquillas, vestíbulo, estaciones de servicio, dulcería y baños

• Las butacas de las salas están separadas para respetar la sana distancia

• Se cuentan con tapetes desinfectantes, zonas de gel antibacterial en puntos estratégicos y aire acondicionado

• Las estaciones de servicio, áreas comunes y baños se desinfectan y sanitizan constantemente

‘La salud es responsabilidad de todos’

• Utiliza la aplicación y página web de Cinemex para la compra de boletos

• Se recomienda el uso de medios electrónicos para realizar pagos

• Respeta la sana distancia

• Lávate las manos constantemente

• Realiza el estornudo de etiqueta

• El uso de cubrebocas es obligatorio en taquilla, vestíbulo, estaciones de servicio, dulcería y baños