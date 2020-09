Revive la experiencia

/ En esta imagen, Mary Carmen fue captada en el aeropuerto de Mérida a punto de entrar al jet que la llevaría al concurso final en Puerto Rico. De esta experiencia, asegura que obtuvo muy buenas amistades con las representantes de Uruguay, Perú, Argentina, Chile y Brasil, y que, al igual que en Miss México, además de ser una situación emocionante y muy bonita, también era físicamente muy desgastante por todo el trabajo que representaba. / Maricarmen recuerda que, por suerte, antes de competir en la vigésima primera edición de Miss Universo el 29 de julio de 1972 en Puerto Rico, cumplió la mayoría de edad (el día 16 del mismo mes), que era un requisito indispensable para concursar / En abril ganó Señorita Juárez y Señorita Chihuahua, y el 13 de mayo de 1972, aún con 17 años, se convirtió en Señorita México en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, tras arduas semanas de preparación. La ciudad de Chihuahua se vistió de gala con el triunfo de Mary Carmen Orozco Quibrera, quien fue objeto de un grandioso recibimiento por parte de sus habitantes, autoridades de turismo estatal y representantes del estado / Maricarmen dice que la experiencia ha sido inolvidable y que contarla es para ella muy emocionante todavía / El trabajo de ser miss, dice Maricarmen, es desgastante físicamente, pero vale la pena el esfuerzo, según recuerda la exreina de belleza / María del Carmen Orozco Quibrera cuenta desde su residencia en Dallas, Texas cómo llegó hasta Miss Universo. / A pesar de no haber figurado en el top 12 de finalistas, ella guarda con mucho cariño todo lo que vivió en el certamen y se alegra de que Lupita Jones se haya convertido en la primera Miss Universo mexicana en 1990. ‘Para mí de cualquier forma es un gran orgullo, como persona, haber participado en un concurso de Miss Universo, es un gran orgullo haber representado a Ciudad Juárez’

Hace décadas Ciudad Juárez y Chihuahua han tenido un lugar especial en la historia del entretenimiento y el espectáculo mundial.

No es de sorprender que las redes sociales hayan explotado de emoción cuando, el 21 de julio, la página oficial de Miss Universo compartió el video del certamen de 1972 donde se escucha decir a Miss México, fuerte y claro: “Buenas noches. Maricarmen Orozco, de Ciudad Juárez, Chihuahua”.

María del Carmen Orozco Quibrera, nacida en Chihuahua y criada en Ciudad Juárez, fue la segunda juarense coronada como la representante de México para competir en Miss Universo, tras Olga Llorens Pérez-Castillo en 1952 (año el que nació el título de Miss México en el país).

En entrevista telefónica con El Diario de Juárez, María del Carmen Orozco Quibrera cuenta desde su residencia en Dallas, Texas cómo llegó hasta Miss Universo.

“Cada vez que hablo de eso es como si lo volviera a vivir, fue una experiencia hermosa, como ninguna (…) Yo nací en la ciudad de Chihuahua, mis padres vivían ahí, pero cuando yo tenía tres años se fueron a vivir a Juárez. Entonces me considero de Juárez, yo crecí en Juárez, yo amo a mi ‘Juaritos’. Mi corazón está con Ciudad Juárez, Chihuahua”, expresa.

Maricarmen recuerda con cariño que creció en la colonia Chaveña y que, antes de convertirse en Señorita Juárez, no tenía experiencia en el modelaje.

“En ese año me metí a trabajar en Opticlinic, una óptica que está por la 16 de Septiembre y Francisco I. Madero, y en ese tiempo empezaron las publicaciones y los cartelones en toda la ciudad, invitando a las señoritas a que se inscribieran al concurso de Señorita Juárez”.

“Era la primera vez que se hacía la convocatoria en el estado de Chihuahua. Un concurso oficial como tenía que haber sido siempre, porque los años anteriores mandaban a una representante de Chihuahua, pero no había concurso, sólo la escogían y la mandaban”, explica.

Sus amistades, quienes con cariño la llamaban Maricarmen, le pidieron que participara en el concurso, pero ella les dio un rotundo “no”.

Entonces, ¿cómo es que aquella joven llegó a convertirse en Miss México? Todo sucedió así: el último día de la convocatoria, una de sus compañeras de trabajo y su jefe la llevaron al lugar de las inscripciones con la falsa promesa de que se dirigían hacia otro lugar para convivir. Al llegar a las oficinas, Maricarmen se dio cuenta que la intención era inscribirla en el concurso y, por amabilidad, ‘no salió corriendo’. En ese momento ella no traía ninguno de los documentos que se solicitaban como parte de los requisitos, tan sólo dejó su nombre y dirección.

Prometió llevarlos al día siguiente, pero no lo hizo. Dejó pasar el tiempo, no les comentó a sus padres y ni siquiera se presentó en la fecha del concurso Señorita Juárez, en abril.

Un día, rememora Maricarmen, llegó a su casa y en la sala estaban sentados tres hombres junto a su madre. Se trataba de los organizadores de Señorita Juárez, quienes fueron a pedir permiso a sus padres para que la dejaran participar. Tras horas de insistencia, la madre de Maricarmen aceptó y lo demás es historia.

“Cuando quedé entre las 10 finalistas yo no podría creer que no había sido eliminada en la primera etapa y yo decía: ‘Guau. Ya estoy en el décimo lugar de 42’ (en ese entonces era una representante por cada estado y 10 del Distrito Federal). Ya me sentía contenta de no haberle fallado a Chihuahua”.

“Yo pensaba que iba a ganar Yucatán (…) Me acuerdo de que Pedro Ferriz, que en aquel tiempo era un comentarista muy famoso, nos manda a llamar a Gloria Gutiérrez y a mí. Gloria Gutiérrez era del D.F. Yo dije: ‘Ya ganó Gloria’, pero yo no cabía ya de felicidad por mi segundo lugar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo fui la coronada”, narra, y agrega que “es algo que todavía lo platico, ya hace 48 años de eso, y todavía pregunto: ‘¿Por qué?, ¿por qué yo?’. Fue una oportunidad que la vida me dio y lo agradezco de todo corazón. Fue una hermosa experiencia que siempre la voy a llevar en mi corazón”.

Maricarmen recuerda que, por suerte, antes de competir en la vigésima primera edición de Miss Universo el 29 de julio de 1972 en Puerto Rico, cumplió la mayoría de edad (el día 16 del mismo mes), que era un requisito indispensable para concursar.

De esta experiencia, asegura que obtuvo muy buenas amistades con las representantes de Uruguay, Perú, Argentina, Chile y Brasil, y que, al igual que en Miss México, además de ser una situación emocionante y muy bonita, también era físicamente muy desgastante por todo el trabajo que representaba.

“Yo llevé un traje típico que me hicieron en el Distrito Federal unos modistas, con un penacho enorme. Se hizo toda una polémica cuando regresé de Puerto Rico porque nunca me hablaron para caminar y practicar con ese penacho, nada más me midieron el tamaño de la cabeza para hacer el penacho”.

“Cuando me lo llevo en el avión no hubo problema, era precioso, el atuendo era hermoso (…) Llego yo, me pongo el penacho, y si ven el video me la paso con la mano arriba deteniendo el penacho. Sufrí mucho, tengo ese mal recuerdo, porque traía el cuello todo doblado, me pesaba tanto, que cada vez que daba la vuelta sentía que me iba a ir junto con él”, comenta.

Regresa la reina a Chihuahua

María del Carmen, quien es contadora y vive junto a su esposo en Dallas, Texas, regresará a Chihuahua el próximo sábado 31 de octubre como invitada y juez del certamen de belleza Miss México 2020.

“Estoy muy emocionada. Con mucho gusto y con todo mi corazón, yo los acompañaré. Tengo el honor de que se acordaron de mí”, manifiesta.

Este año el concurso tendrá como escenario la Sierra Tarahumara y en él se seleccionará a la representante que irá a jugársela por el país en la septuagésima edición de Miss Mundo.

(Con información de Susuky Cortez)

