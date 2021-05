Revive Hollywood con nuevos estrenos en las salas de cine

AP

Associated Press

Nueva York– Después de más de un año de exhibir sus mayores espectáculos, Hollywood está listo para deslumbrar nuevamente.

Desde "F9" y "In the Heights" hasta "The Suicide Squad" y "Black Widow", habrá un flujo constante de éxitos de taquilla en los cines de todo el país por primera vez desde marzo de 2020. La promesa de aire acondicionado, palomitas de maíz, fuentes de soda, pantallas de 18 metros y sonido de última generación, podría ser un respiro de la sala de estar y las fiestas virtuales. Sin mencionar el concepto siempre romántico de la experiencia compartida.

Para los cines asediados, no es un momento demasiado pronto.

La temporada de películas de verano moderna, que se extiende desde mayo hasta el Día del Trabajo, representa regularmente más de 4 mil millones de dólares en ingresos y representa alrededor del 40 por ciento de los ingresos brutos del año. El año pasado, las ganancias del verano fueron de 176 millones de dólares, un 96 por ciento menos que en 2019. Aunque los cines han estado aumentando sus operaciones durante un tiempo, este verano será la prueba de fuego más grande hasta ahora sobre si los hábitos han cambiado irrevocablemente durante la pandemia.

Antes de la pandemia, ir al cine en verano era un ritual. El público compensó el año pasado con la proyección de éxitos retro del verano en los autocines. Ahora es un comodín si la promesa de una "gran película" motivará al público a volver a los cines, especialmente si también hay algo disponible para ver en casa.

Taquillazos

‘A Quiet Place Part II’/28 de mayo

‘In the Heights’ /11 de junio

‘Fast & Furious’ /25 de junio

‘Black Widow’ /9 de julio

‘Jungle Cruise’ /30 de julio

‘Space Jam’ / 16 de julio

‘The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It’/ 4 de junio