Revive Andy Summers el pasado con Call The Police

Ciudad de México.- La música de The Police ha trascendido por generaciones, pero al tratarse de una banda que se separó a mediados de la década de los 80, con un reencuentro tampoco reciente, quizás el público no tenga memoria de sus integrantes: Andy Summers, Stewart Copeland y Sting, el de mayor impacto global como solista.

Son sus canciones las que siguen sonando en la radio o, para ser precisos, en las plataformas digitales. "Every Breath You Take" y "Roxanne", por ejemplo, no necesitan presentación. El trío británico es enemigo de las reuniones, pero Summers, su guitarrista, se encarga de mantener viva esa fusión de rock-reggae-pop con Call The Police, grupo que creó en 2017 con dos colegas brasileños: Rodrigo Santos (voz y bajo, antes en Barão Vermelho) y João Barone (batería, de Os Paralamas do Sucesso).

"La idea de crear el grupo fue colectiva, surgió en forma natural, nada forzado. Tampoco se quiso hacer como algo conceptual, sino como una experiencia entre amigos.

"Lo prioritario, para nosotros, era disfrutar, no buscar el éxito fácil, pero la gente adora estas canciones y por ello en cada concierto hay una entrega total. Además, Rodrigo es un gran cantante y bajista, y João, de los mejores bateristas en Sudamérica, sin duda, y toca en Paralamas, otro grupo muy famoso", cuenta Summers, en exclusiva telefónica desde su casa en Los Ángeles.

El tiempo no hace mella en él. Con 80 años recién cumplidos y formación en el jazz, blues y sicodelia, presume una larga lista de álbumes publicados, en solitario o con bandas. Ha conocido prácticamente a todos los grandes guitarristas, desde Jimi Hendrix y Eric Clapton hasta el también incombustible Robert Fripp (líder de King Crimson), con quien ha colaborado. Hacer música, triunfar, conocer a mucha gente, viajar... Summers es todo un privilegiado.

"Sí, soy muy afortunado, pero he trabajado muy duro para alcanzar esos privilegios. Siempre anhelé ser músico, siempre intenté tocar lo mejor posible. He logrado esta meta toda la vida, lo he disfrutado y todo lo que venga con ello es secundario. Lógicamente, es sensacional (vivir así), pero el verdadero privilegio es la música".

Por ello, asegura que quienes acudan a los conciertos de Call The Police en CDMX (Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 16 de marzo), Guadalajara (Conjunto Santander, 17) y Monterrey (Teatro Showcenter, 18) saciarán su apetito de rock.

"Es lo que podemos garantizarle al público, satisfacción musical, porque será una noche de éxitos. Hemos tocado por mucho tiempo en Sudamérica (entre 2017 y el año en curso, excepto durante la pandemia). En Brasil, más que nada, pero también en Argentina, Chile

"¿Mis piezas favoritas? 'Message in a Bottle', 'Roxanne', 'Don't Stand so Close to Me', 'Spirits in the Material World'... Son tantas. Disfruto mucho tocarlas con este nivel de músicos, lo hacen más sencillo todo. Obviamente, mis compañeros conocen muy bien las canciones, lo que simbolizan, y cada noche tocan como si fuese la única".

Conoce México lo suficiente para saber que se sentirá como en su casa.

"Hace un par de meses visité Oaxaca con un amigo y me encantó. Pasé una semana increíble ahí, tomé muchísimas fotos. Me encanta todo México. Ahora que vayamos a tocar allá, como mi familia vive en Los Ángeles, irá a vernos. Felizmente tendré días libres para hacer cosas distintas a los shows", dice.

Concluye admitiendo que no espera un regreso de la "vieja policía".

"Justo anoche me mandó un correo Sting, creo que está en Australia. Stewart vive muy cerca de mí, en Los Ángeles. Nos llevamos bien los tres pero estamos separados por negocios, tenemos muchos asuntos (respectivos). Mi futuro inmediato es tocar con Rodrigo y João, ambos llenan mucho ese espacio".