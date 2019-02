Revisitan el código postal

Ciudad de México— Tras varios meses de rumores, la cadena Fox confirmó la producción de una secuela en formato de miniserie del exitoso show ‘Beverly Hills, 90210’.

Gran parte del reparto original, entre ellos Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling aparecerán de nuevo en esta especie de nueva versión del show noventero.

La cadena de televisión dio la noticia ayer con un breve adelanto de apenas diez segundos, donde se reveló la abreviación del título para este proyecto: ‘90210’ (código postal de una de las zonas más pudientes de Los Angeles).

De acuerdo con el portal Variety, se producirán únicamente seis episodios, a transmitirse en verano.

Sin embargo, el regreso de la icónica serie tendrá varios cambios, empezando por el hecho de que los actores no interpretarán a sus respectivos personajes, sino versiones exageradas de ellos mismos.

Luego de separarse hace 19 años, justo cuando terminó el show original, Jason, Jennie, Ian, Gabrielle, Brian y Tori se reunirán cuando uno de ellos sugiere echar a andar una nueva versión de ‘Beverly Hills, 90210’.

El drama y los problemas tras bambalinas para cristalizar este proyecto será el giro fresco del proyecto.

“La serie dejó un impacto indeleble en la cultura pop y en una generación entera. Su poderoso legado es parte importante del ADN de la cadena”, puntualizó Michael Thorn, presidente de entretenimiento de Fox.

“Siempre nos hemos caracterizado por contar historias que no ves en otros lugares, con personajes mucho más grandes que la realidad. Estamos honrados de que el reparto original regrese para ‘90210’”.

Chris Alberghini y Mike Chessler escribirán y producirán esta secuela televisiva. Ambos trabajaron previamente en el remake 90210 de la cadena The CW, que duró cinco temporada, de 2008 a 2013.

Todos los actores protagonistas también fungirán como productores ejecutivos, mientras que los créditos de creadores se le atribuirán a Alberghini, Chessler, Spelling y Garth.