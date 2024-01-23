PUBLICIDAD

Espectáculos

Revisa la lista completa de nominados al Oscar 2024

Arma tu quiniela para la entrega de premios

El Diario de Juárez

martes, 23 enero 2024 | 07:27

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar

Arma tu quiniela con los nominados al Oscar 2024, conoce a los actores, directores, fotógrafos, filmes y cortometrajes que están nominados en esta lista.

MEJOR PELÍCULA

MEJOR DIRECTOR

MEJOR ACTRIZ

MEJOR ACTOR

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

MEJOR ACTOR DE REPARTO

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

MEJOR BANDA SONORA

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

MEJOR GUION ADAPTADO

MEJOR GUION ORIGINAL

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

MEJOR CORTOMETRAJE LIVE ACTION

MEJOR FOTOGRAFÍA

MEJOR DOCUMENTAL

MEJOR DOCUMENTAL CORTO

MEJOR MONTAJE

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

MEJORES EFECTOS VISUALES

PUBLICIDAD

Notas de Interés

ENLACES PATROCINADOS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Te puede interesar

close
Diario
search

Ediciones