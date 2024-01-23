Revisa la lista completa de nominados al Oscar 2024

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Espectáculos
martes, 23 enero 2024 | 07:27
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Arma tu quiniela con los nominados al Oscar 2024, conoce a los actores, directores, fotógrafos, filmes y cortometrajes que están nominados en esta lista.
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECTOR
MEJOR ACTRIZ
MEJOR ACTOR
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
MEJOR ACTOR DE REPARTO
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
MEJOR BANDA SONORA
MEJOR EDICIÓN DE SONIDO
MEJOR GUION ADAPTADO
MEJOR GUION ORIGINAL
MEJOR PELÍCULA ANIMADA
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO
MEJOR CORTOMETRAJE LIVE ACTION
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR DOCUMENTAL
MEJOR DOCUMENTAL CORTO
MEJOR MONTAJE
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
MEJORES EFECTOS VISUALES
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