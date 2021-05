Revelan tráiler oficial de Venom 2

Tomada de internet / Escena de la película

Ciudad de México— Tom Hardy vuelve a su papel como Venom y vemos por primera vez a Carnage en todo su esplendor.

Después de sufrir varios retrasos por culpa del Covid-19, “Venom 2: Let There Be Carnage” por fin está lista para estrenarse en cines con Tom Hardy como el personaje de esta esperada secuela, junto a un vistazo de Woody Harrelson como Cletu Kasady, mejor conocido como Carnage, el villano de la película.

Se trata del regreso de Hardy como Eddie Brock, quien vuelve a interpretar al personaje que tras ser fusionado con un simbionte de extraterrestre mientras era un reportero que llevaba una vida normal, hasta que Carnage, su contraparte, comienza a causar caos.

La película es el retorno del antihéroe a la gran pantalla, considerado como uno de los personajes más populares y complejos de Marvel, según una breve sinopsis que acompaña al tráiler.

La película es dirigida por Andy Serkis y también protagonizada por Michelle Williams y Naomie Harris como la villana Shriek, con un estreno programado en cines para el próximo 8 de octubre, dos semanas después que fuera pospuesta de su fecha inicial de lanzamiento del 2020 hasta el 24 de septiembre del 2021 para Estados Unidos.