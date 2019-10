Revelan que Sergio Mayer cobraba regalías de José José y lo habría estafado

Conforme pasan los días salen nuevos detalles sobre la vida de José José. Y esta vez se habla sobre una estafa por sus regalías de Youtube.

Tal parece que el legado de José José no sólo lo disfrutó él. De acuerdo con información que se reveló el día de hoy, las regalías del cantante también habrían sido cobradas por Sergio Mayer y por la hermana de Sarita.

El periodista Gustavo Adolfo Infante ha revelado hoy, en el programa De Primera Mano, información sobre las regalías del cantante y sobre una supuesta estafa que le hicieron.

Javier Ceriani explicó que José José tenía regalías de intérprete, de las cuales cobraba tan sólo en Youtube de 10 mil a 15 mil dólares (aproximadamente 200 mil a 300 mil pesos).

Sin embargo, este dinero no lo habría recibido él. De acuerdo con el entrevistado, en una reunión con amigos, cuando pasaba problemas económicos fuertes, les dijo: "¡Ayúdenme! Me dicen que en las redes sociales se gana dinero y yo sólo gano 300 o 400 dólares (6 mil u 8 mil pesos) y dónde está la plata".

Javier Ceriani reveló también que al parecer era otra compañía a nombre de Sergio Mayer la cual cobraba ese dinero.

En el programa De Primera Mano, Javier también reveló que esa compañía tenía nexos con Monique, hermana de Sarita Sosa.

"¿A quién se lo pagaba Sergio?... Lo vuelvo a retar a Sergio Mayer a que hable, por favor, que explique esta situación porque además va a tener una connotación legal".

También comentó que Sarita tiene miedo de venir a México y dijo que si lo hacía sería acompañada de elementos de seguridad, pues incluso ha recibido amenazas de muerte.

Javier Ceriani lamentó que José José fuera "un hombre que estaba muriendo pobre" y que pasó sus últimos días en un hospicio para desahuciados, mientras no recibía las regalías que debió tener.

"A mí me consta que José José estaba súper angustiado y preocupado por sus ganancias en Youtube porque estaba necesitado de dinero", reveló.

Gustavo Adolfo Infante reveló también que él intentó contactar a Sergio Mayer para preguntarle directamente qué había sucedido y que éste le respondió "No me interesa aclarar nada. No tiene sentido. Estoy ocupado con otras cosas", le respondió.

"Es importante que se sepa todo lo que pasó. Porque es injusto que este hombre no haya tenido el dinero que se merecía para morir dignamente. Murió solo", puntualizó Javier Ceriani.

Gustavo Adolfo Infante también aclaró que no se sabe si Sergio Mayer pagaba a alguien ese dinero o qué hacía, pues en teoría sólo sería un intermediario.

Lo que es cierto es que José José no recibió el dinero que le correspondía por sus regalías en Youtube.