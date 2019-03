Revelan primer tráiler de 'Stranger Things 3'

Ciudad de México— ¿Qué de raro podría tener un verano?

Para los habitantes del ficticio pueblo de Hawkins, tal parece que el de 1985 será toda una aventura, como lo anticipan las primeras imágenes de la tercera temporada de Stranger Things, reveladas hoy por Netflix.

La trama se ubicará un año después de los acontecimientos de la segunda entrega y de lo poco que se sabe es que los pequeños protagonistas han crecido y lo demostrarán con el romance entre Mike (Finn Wolfhard) y Eleven (Millie Bobby Brown), así como el de Max (Sadie Sink) y Lucas (Caleb McLaughlin).

"Crecer haciendo la serie ha sido muy padre porque hemos visto algunos videos de la primera temporada y nos vemos completamente diferentes, nuestras voces eran tan agudas.

"Ahora que somos mayores, es curioso que podamos ver las temporadas de la serie y decir: 'Esos éramos nosotros cuando niños'", dijo en conferencia Noah Schnapp, interprete de Will, en diciembre pasado.

Mentras los personajes se acostumbran a una vida aparentemente normal, el pueblo tendrá un nuevo alcalde (Cary Elwes), cuya administración será auspiciada por el nuevo centro comercial Starcourt Mall, que tendrá un papel importante dentro de la trama.

"La gente realmente se identifica con los personajes porque con todos puedes conectar fácilmente. Cada uno tiene su propia personalidad, que es muy real y genuinos a ellos.

"Cuando el show comenzó, como que estaban más estereotipados: estaba el chistoso y el otro, pero conforme avanzó se volvieron más reales, complejos y por eso la gente los ama", agregó Schnapp.

Pero cosas extrañas comenzarán a suceder: Erica, hermana de Lucas, descubrirá una nueva amenaza y la desaparición de un salvavidas de la alberca comunitaria desatará la paranoia de los protagonistas.

"A mí no me gustan las películas de terror, pero aún así el show me empezó a gustar.

"La serie tiene tantas aristas: comedia, drama, niños siendo protagonistas de la historia, que es algo que no vez muy seguido en la TV actual", expresó Sadie Sink, la rebelde Max.

Todo esto sin contar que los creadores del show, Matt y Ross Duffer, prometieron que Stranger Things 3, que estrenará el 4 de julio, será la más grotesca y brutal de las temporadas.