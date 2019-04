Revelan primer tráiler de 'Star Wars: Episodio IX'

Durante la "Star Wars Celebration" Disney y Lucasfilm, lanzaron este viernes el primer avance de 'Star Wars IX: The Rise of Skywalker', último episodio de la saga cinematográfica.

La mayor sorpresa no estuvo en las imágenes, sino en escuchar la risa de El Emperador Palpatine, quien tendrá nueva presencia para la novena aventura.

Lando Calrissian regresa con el semblante veterano del actor Billie Dee Williams piloteando el Millenium Falcon.

“Star Wars: The Rise of Skywalker" se estrena en diciembre del 2019.

Ante una audiencia emocionada que ovacionó la presencia del reparto del episodio IX de Star Wars (2019), se reveló el título de la última cinta de la saga: “The Rise of Skywalker” durante la "Star Wars Celebration".

Bajo el techo del centro de convenciones de Chicago, el director J. J. Abrams presentó los primeros avances de la última entrega de la saga creada por Lucasfilm y Disney.

La mayor sorpresa no estuvo en las imágenes, sino en escuchar la risa de El Emperador Palpatine, quien tendrá nueva presencia para la novena aventura.

Lando Calrissian regresa con el semblante veterano del actor Billie Dee Williams piloteando el Millenium Falcon.

"Star Wars: The Rise of Skywalker" se estrena en diciembre del 2019, según informó El Universal.

J.J. Abrams, quien ya estuvo al frente del "Episode VII: The Force Awakens" (2015) y participó como productor en la última entrega hasta la fecha de la saga de películas, "Star Wars: The Last Jedi".

A pesar de que no existe una confirmación oficial por parte de la productora Lucasfilm, muchos seguidores dan por hecho que esta última entrega que cierra la tercera trilogía de Star Wars, también pondrá el fin a la serie de películas sobre la familia Skywalker.

No obstante, este final no supondrá el cierre de la franquicia Star Wars, que desde su estreno en 1977 ha ido expandiendo su universo creativo desde el cine hasta la televisión y los videojuegos.