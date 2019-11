Revelan pasión de Juan Gabriel por el dibujo

Monterrey— La pintura y el dibujo son dos de las facetas artísticas de Juan Gabriel que casi nadie conocía y que ahora queda al descubierto para sus fans.

Por la cantidad de cuadros que dejó el cantautor, fácilmente se podría armar una exposición, aunque por ahora no es la intención de la familia del ídolo, fallecido el 28 de agosto de 2016.

"Tenía como hobbie hacer dibujos de rostros. Él hacía casi puros rostros, una que otra cosa diferente. Siempre eran de mujeres bellas, creo que estaba buscando la imagen de su mamá, seguramente", expresó Jesús Salas, quien fue mánager, cuñado y amigo del cantante.

Alberto Aguilera Valadez pasó la mayor parte de su vida en los escenarios, pero en sus ratos libres se ponía a dibujar como pasatiempo y también pintó cuadros.

"Hay muchos retratos, yo tengo algunos, pero también sus hijos tienen", agregó el cuñado de Juan Gabriel. "Habrá unas 30 ó más".

Uno de los rostros famosos del medio artístico que dibujó fue el de María Félix, la Doña que tanto quiso.

"Era su ídola, él la admiraba muchísimo y hasta le hizo su canción", agregó.

Algunas de las mujeres que dibujó tienen parecido con Verónica Castro, pero no es precisamente su rostro, explicó Salas.

"A mi hermana (Laura, madre de los hijos del cantautor) le hizo canciones, dibujos no", aclaró.

Salas comentó que se está trabajando en el proyecto de lanzar otro disco con duetos de Juan Gabriel con canciones que se quedaron grabadas y no alcanzaron a salir.

La ausencia del ídolo mexicano la siente el público, pero en su casa sus hijos y demás familiares extrañan a Alberto.

"Es muy triste para toda la familia porque... todo lo que que se hacía era porque él lo determinaba de alguna manera, estábamos muy acostumbrados a depender de él", indicó.

El exmánager del cantante visitó Monterrey exclusivamente para presenciar el concierto del cantante Christian Nodal, el pasado sábado.

"A mí me gusta ver los talentos. Extraño al Juan Gabriel que teníamos todos, pero ando buscando quién se le parece un poquito", declaró el mánager, a quien le gustaría tener un acercamiento con el artista regional para hablar de negocios.



Continuarían la serie

La vida e historia de Juan Gabriel siempre ha sido interesante, está llena de situaciones bonitas, éxito, pero también tristezas, y todavía hay mucho qué contar de él, por eso se está viendo la opción de una segunda temporada.

"Iván, quien tiene el nombre de Juan Gabriel (la marca), está en pláticas, aún no hay una cosa firme, pero sí están en ese camino. Está la idea", dijo Salas. "La primera (temporada) nada más fue una entradita, lo que sigue es lo bueno".