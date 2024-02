Revelan elenco de 'Los 4 Fantásticos' con Pedro Pascal

Instagram | La fecha de estreno de la película, dirigida por Matt Shakman, se informó que el 25 de julio de 2025 llegará a los cines Associated Press | La fecha de estreno de la película, dirigida por Matt Shakman, se informó que el 25 de julio de 2025 llegará a los cines Associated Press | La fecha de estreno de la película, dirigida por Matt Shakman, se informó que el 25 de julio de 2025 llegará a los cines Associated Press | La fecha de estreno de la película, dirigida por Matt Shakman, se informó que el 25 de julio de 2025 llegará a los cines Associated Press | La fecha de estreno de la película, dirigida por Matt Shakman, se informó que el 25 de julio de 2025 llegará a los cines

Ciudad de México.- Marvel anunció, mediante una publicación en redes sociales, que el elenco de la nueva cinta de Los 4 Fantásticos (The Fantastic 4) estará conformado por los actores Pedro Pascal, como Reed Richards, Vanessa Kirby, como Sue Storm, Joseph Quinn, como Johnny Storm, y Ebon Moss-Bachrach, como Ben Grimm ("La Mole"). Luego de la confirmación de que Pascal sería el elegido para interpretar al líder del cuarteto de superhéroes, hace un par de semanas, la lista de actores elegidos puso fin a las especulaciones y teorías por parte de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), mediante un comunicado de los estudios, a modo de celebración por el Día del Amor y la Amistad. La fecha de estreno de la película, dirigida por Matt Shakman, también fue anunciada, mediante otro posteo en Instagram, donde se informó que el 25 de julio de 2025 llegará a los cines. Aunque no se brindó más información sobre la trama del filme, ni su antagonista, se puede rescatar el hecho de que este terminó intercambiando fechas de estreno con la, también esperada, cinta Thunderbolts, la cual gira en torno a una cuadrilla de poderosos anti-héroes de Marvel. La adaptación del cuarteto de superhéroes es uno de los proyectos más esperados por los fans del género, ya que dichos personajes jamás han tenido una adaptación considerablemente digna dentro de la pantalla grande. Más allá de la calidad de las películas de 2005, 2007 y el deprimente intento de remake en 2015, Los 4 Fantásticos siempre han sido un margen enorme de posibilidades para agregar más elementos a las historias en el UCM, según The Hollywood Reporter.