Revelan 'El Secreto de Selena'

El 31 de marzo de 1995 ocurrió una tragedia que conmocionó al mundo entero. Yolanda Saldívar, presidenta del club de fans de ‘La Reina del Tex Mex’, mató a Selena Quintanilla.

La noticia se esparció como pólvora y todos creían conocer lo que había sucedido pero, ¿qué desembocó este fatal desenlace? Ésa la interrogante que responde la periodista María Celeste Arrarás en su libro El Secreto de Selena, retomado por BFT Media en una serie biográfica homónima, que hoy llega a televisión abierta a las 9 de la noche por Telemundo.

“Durante la entrevista que realicé con Yolanda Saldívar habla de un secreto de Selena, que a mí me tomó por sorpresa, y cuando ella dice eso a mí me pareció un poco injusta. Porque ella lo menciona pero no lo cuenta, entonces toda la gente comienza a hacer especulaciones horribles y yo tuve que salir a decir que no era nada de eso, porque a mí Yolanda me lo cuenta off the records”, dijo María Celeste Arrarás en entrevista con CNN.

A pesar de haber muchas otras películas que se inspiran en la vida de la cantante, lo que hace destacar a esta serie biográfica es que es la primera que gira en torno a la investigación y al juicio del asesinato esta leyenda de la música tejana, incluso, la serie inicia con el disparo que Yolanda le dio a Selena.

“Recuerdo que cuando esto sucedió yo era la única reportera que se encontraba en la redacción y me tocó cubrir este evento. Al principio pensabamos que se trataba de otra Selena. Por eso lo que intenté hacer es demostrar que no sólo es blanco y negro, sino que entiendan todo lo que conllevó su muerte”, afirma la periodista para Telemundo.

Los personajes fundamentales de la serie son Selena, interpretada por Maya Zapata, Yolanda, por Damayanti Quintanar y Sofia Lamas como María Celeste, la periodista que logró unir las piezas del complejo rompecabezas que ahora podremos apreciar en la pantalla chica.





Estreno por Telemundo





Hoy domingo 25 de agosto

9:00 p.m.





'El Secreto de Selena'

Producida por BFT Media





Capítulos: 13

Reparto: Maya Zapata (Selena), Damayanti Quintanar (Yolanda Saldívar) y Sofia Lamas (María Celeste)

Sinopsis: El Secreto de Selena le trae al televidente una mirada profunda, íntima e investigativa al asesinato más impactante de una celebridad latina, la muerte de la renombrada cantante, asesinada por la presidenta de su club de fans y amiga personal, Yolanda Saldívar. La serie es también una radiografía de cómo funciona la mente manipuladora de la asesina, a quien María Celeste entrevistó en exclusiva.