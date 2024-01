Revelan amistad entre Michael Jackson y Jeffrey Epstein

Ciudad de México.- Tras hacerse públicos los documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein, se reveló que él y Michael Jackson tuvieron una larga amistad.

De acuerdo con los documentos obtenidos por Page Six, el intérprete de "Billie Jean" fue amigo del traficante sexual y en ocasiones Michael Jackson acudió a la casa de Epstein ubicada en Palm Beach.

Una víctima de Epstein compartió que conoció en la casa del criminal al cantante Michael Jackson y a David Copperfield, aunque aseguró que el intérprete de "The Way You Make Me Feel" no quiso recibir masajes de menores de edad.

En los documentos legales también se menciona que una mujer dijo haber sido víctima del difunto traficante sexual Jeffrey Epstein y declaró que el Príncipe Andrés de Reino Unido le puso la mano en el pecho en la casa de Epstein en Manhattan en 2001.

Decenas de mujeres han acusado a Epstein de obligarlas a prestar servicios sexuales a él y a sus invitados en su isla privada del Caribe y en casas que poseía en Nueva York, Florida y Nuevo México.

Epstein murió en una celda de la cárcel de Manhattan en 2019 después de ser arrestado por tráfico sexual de niños y conspiración. Investigadores federales y de Nueva York dictaminaron que la muerte fue un suicidio a los 66 años.