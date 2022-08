Revela Yuri que su madre la defendía... ¡con una pistola!

Monterrey.- En el medio artístico hay dos caminos para conseguir la fama: el lado oscuro y el más difícil, declaró Yuri, quien aseguró que a ella le costó destacar en un principio, pero lo hizo con su talento, y protegida por una "Mamá Gallo" que la defendió hasta con pistola.

"Hay mamás que han dado la vida por las hijas, y las salvaron de momentos difíciles. Y hay otras mamás que no, que vendieron a las hijas, porque hay de todo en la viña del Señor", declaró la jarocha.

"Y mira que le pedían las nachas a mi mamá, porque yo estaba muy chiquitita, y mamá estaba buenota de joven, y mi mamá los mandó a la goma. Y por eso en mi carrera tardé en triunfar".

Lo anterior lo reveló la intérprete al ser cuestionada sobre la relación que mantenía con su mamá, doña Dulce Canseco, su exmánager, fallecida en 2015, quien era conocida en el medio artístico como "Mamá Gallo".

Esta relación entre madre e hija será abordada en la bioserie que se prepara sobre su vida.

"Hay dos formas de triunfar: el lado oscuro o el lado más difícil, que es por esto (dijo tocándose la garganta). Y sí, mamá me lo dijo: 'Yo quiero que tú digas cómo tú y yo nos la pasamos y lo que tuvimos qué hacer y qué no quisimos hacer para llegar más rápido, porque hubo de todo, claro".

"Ofrecimientos... acosada no, soy jarocha, mana, y además en aquella época, en los 70, era muy diferente".

"Yo no tenía cuerpo, me entiendes, era flaca, entonces como que yo no era atractiva para algún productor".

Después compartió que en una ocasión su mamá la defendió a punto de pistola.

"Mi mamá llevaba una pistola, por eso le decían: 'Mamá Gallo', por eso nadie se metía conmigo, porque sabían que mi mamá llevaba una pistola en la bolsa.

"Es que no puedo contar (revelar aspectos de su vida), porque tengo prohibido, pero dentro de la serie mi mamá descalabró a uno con la pistola y ahí va a salir", compartió.

La cantante visitó la Ciudad para promocionar el Euforia Tour que se presentará en la Arena Monterrey el sábado 12 de noviembre.

"Mi serie va a estar muy interesante porque sí digo la neta y estoy preparada para lo que venga: si (le dicen) golfa, ñañaña... Estoy preparada", dijo Yuri.

"Eso de meter paja y choro, no. Las series son para eso, para contar sin tapujos y con los pantalones bien puestos, porque habrá gente que te va a alabar y dirá: ¡Wow, tipaza!, pero habrá otras que te dirá: 'piruja, vieja no sé que, se lo merece'. Aguanta vara, mi amor, tú quisiste sacar tu serie, aguántese".