Revela Streisand que Carlos III estaba enamorado de ella

Ciudad de México.- "Si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primera princesa judía", dijo Barbra Streisand al presentarse en el festival británico Summer Time Hyde Park en 2019, como referencia a su supuesto romance con el ahora Rey Carlos III, de acuerdo con el libro de memorias que publica este martes. No era broma.

En las 992 páginas de "My Name Is Barbra", la estrella de 81 años hace un repaso por sus seis décadas de carrera, así como por momentos personales, donde aborda sus vivencias con el entonces Príncipe, a quien conoció en 1974.

Carlos estaba en servicio en la Royal Navy en San Diego y quería conocer a Streisand, por lo que aprovechó su estadía en Los Ángeles para asistir a los estudios donde se filmaba Funny Lady, cinta que ella protagonizó.

La estrella de categoría EGOT (ganadora del Emmy, Grammy, Óscar y Tony) aseguró que no sabía que él estaba enamorado de ella.

Volvieron a verse cuando la también compositora actuó en la Wembley Arena en 1994; el hijo de la fallecida Reina Isabel II miraba desde el palco real. Al día siguiente, él le envió un ramo de flores.

"Simplemente estaba firmado 'Carlos'. ¡Y las flores estaban frescas de su jardín! Escribió: 'Fue un gran placer asistir a tu concierto de anoche. ¡Estuviste maravillosa y adoré cada minuto!'", recordó la estrella de Broadway.

La amistad continúa, pues la actriz afirmó que en su cumpleaños 80, Carlos le envió una de sus acuarelas y un mensaje en video.

Aunque en su libro confiesa inseguridades de las que no se ha librado, como aquellas sobre su nariz, también relata cómo otras afamadas estrellas cayeron ante su encanto, como Marlon Brando, quien en una fiesta el 1966 le hizo propuestas sexuales, pese a que su esposa estaba cerca.

"Me miró a los ojos y dijo: 'Me gustaría cogerte'. Me sorprendió. 'Eso suena horrible', dije. Después de pensarlo un momento, dijo: 'Está bien. Entonces me gustaría ir contigo a un museo'", relató la protagonista de Nace una Estrella en un adelanto publicado por People.

También conquistó al ex Primer Ministro de Canadá Pierre Trudeau y al actor Don Johnson. Barbra afirma que aunque no quería escribir de ellos, su editor se lo pidió.

La cantante también narró que al llegar a su camerino, después de una noche de estreno, se enteró que estaba embarazada. Su hijo Jason Gould, que concibió con su ex marido Elliott Gould, hoy tiene 56 años.

"My Name Is Barbra" no se reduce a sus romances y también cuenta cómo creció con una madre fría a quien siempre quiso complacer, la impresión de fragilidad que le causó Judy Garland cuando la conoció y cómo no quería hacer Hello, Dolly! porque sentía que le faltaba edad.

"Quiero que sepan la verdad. Me encanta la verdad. Una de las razones por las que escribí el libro es para hablar sobre los mitos sobre mí", afirmó en una entrevista, desde su casa, con Gayle King.

La franqueza extrema caracteriza a Streisand, la cual incluso conquistó a su esposo James Brolin, con quien lleva 25 años de matrimonio.

"(Cuando nos conocimos) pasé junto a él, le toqué el cabello y le dije: '¿Quién te jodió el pelo?'. Porque esa era la verdad. ¿Qué más iba a decir?", recordó.