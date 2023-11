Revela Stallone que vivió violencia por parte de su padre

Ciudad de México.- Sylvester Stallone reveló en su nuevo documental Sly, disponible en Netflix, que su padre lo golpeó y lo trató muy mal en un partido de polo, por lo cual el actor perdió completamente el gusto por los caballos, informó la revista People.

"Fui criado por un padre muy físico, por lo que nunca fui ajeno al daño físico", dijo el actor de 77 años.

Stallone cuenta en su docu-serie que a sus 13 años participó en un partido de polo, el cual era un deporte que practicó bastante desde una temprana edad por las exigencias de su padre.

El protagonista de Rocky explicó que durante un partido del ranking nacional su padre estaba especialmente agresivo con su desempeño en la competencia, por lo que este último estaba más tenso de lo habitual.

El actor comenta que su padre, Frank Stallone, le empezó a gritar debido a una jugada con la que él no estaba de acuerdo y ambos empezaron a debatir a mitad del juego.

"Iba a intentar un revés cercano y no hice nada malo, pero mi padre me dijo: '¡Estás tirando demasiado del caballo!'. Yo solo conteste: 'Sé lo que estoy haciendo'", contó el histrión.

"Después preparé el caballo para otro lanzamiento, pero mi padre bajó de las gradas, me agarró del cuello, me tiró al suelo y se llevó el caballo fuera del campo", explicó.

El protagonista de Rambo expresó que se sintió realmente muy mal por el suceso, por lo cual no tenía ganas de seguir practicando ese deporte.

"Me quedé allí y dije: 'No quiero volver a ver un caballo en toda mi vida'", dijo.

El hermano de Sylvester, Frank Jr., también comentó que su hermano mayor tenía mucho talento en el polo, por lo que pudo haber llegado aún más lejos en ese deporte si el padre de ambos no lo hubiera presionado tanto.

El actor de Los Indestructibles también mencionó que a los 40 años, gracias al éxito rotundo que estaban teniendo sus películas, logró comprar varios caballos, por lo que se animó a invitar a su padre a jugar de nuevo en un partido documentado en 1989.

Sin embargo, este hecho sólo desembocó en un nuevo acto de violencia hacia Sylvester.

"Me golpeó por la espalda (durante el partido). Me pegó tan fuerte que caí. El caballo me pasó encima, no sé cómo no me mató. Y mi padre simplemente se fue", explicó.

"Nunca más volví a jugar polo a partir de ese momento. Vendí todo, vendí cada caballo, el rancho, la camioneta, y ese fue el adiós", agregó finalmente.