Revela Pink que tema para 'Bob Esponja' fue un error

Ciudad de México.- Alecia Beth Moore, mejor conocida como Pink, sorprendió a sus seguidores al revelar que hacer la canción "We've Got Scurvy" que fue hecha para el programa de Bob Esponja fue un error.

Durante una entrevista con Los Angeles Times, la intérprete de "Just Give Me a Reason" contó en qué se inspira para crear sus canciones.

Pink también reveló que el tema "True Love" es otro que no le gusta, pues le recuerda a su relación tumultuosa con el motociclista Carey Hart. La cantante admitió que "So What" es uno de sus sencillos favoritos porque disfrutó todo el proceso de creación hasta grabarla y ver cómo las personas se emocionan al escucharla durante sus presentaciones.

"Espera, ¿lancé esa cosa de Bob Esponja, "Tenemos escorbuto"? Ojalá nunca lo hubiera hecho. Fue un gran error", dijo.

En esta canción Pink habla sobre esta condición que es ocasionada por la falta de Vitamina C, que mostraba que para no sufrir las consecuencias de esta enfermedad tenían que estar en el mar, haciendo referencia a Fondo de Bikini.

Pink actualmente está dando una gira por Estados Unidos donde ha sido recibida con honores por sus fans.