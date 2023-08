Revela oscuro pasado

En un nuevo episodio de ‘Running Wild With Bear Grylls: The Challenge’, Bradley Cooper tiene que superar una serie de retos en los cañones de Wyoming y en el proceso se abre sobre la superación de sus propios problemas con la adicción.

A sus 48 años, el actor Bradley Cooper ha hecho una confesión que ha revelado un pasado oscuro.

"No tuvo nada que ver con la fama, pero vivía entre el alcohol y las drogas en aquel entonces. Pero tuve suerte. Llevo sobrio desde los 29 años, hace ya 19. Soy muy, muy afortunado".

En el estreno de la segunda temporada de la serie de aventuras de famosos de Nat Geo, Grylls lleva al nominado al Oscar a la cuenca de Wyoming, donde se enfrenta a fuertes vientos, grandes alturas y una tormenta de invierno.

Tras lanzarse en tirolina por un barranco de 30 metros, Cooper reflexiona sobre lo "afortunado" que es de llevar sobrio 19 años.

El actor dice que tuvo suerte de hacerse famoso poco a poco y no de golpe, y explica que tenía 36 años cuando se estrenó Resacón y ya llevaba "10 años en el mundillo dando caña".

"No me perdí en la fama", dice la estrella de Maestro a Grylls, quien señala que Cooper "definitivamente tuvo algunos años salvajes".

"En términos de alcohol y drogas, sí. Pero eso no tuvo nada que ver con la fama", admite Cooper. "Pero tuve suerte, ¿sabes? Me puse sobrio a los 29 años. Y llevo sobrio 19 años".

Cooper habló anteriormente de tocar "fondo" y de lo que le llevó a estar sobrio en el podcast Smartless, presentado por Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes.

Arnett había pasado por la casa de Cooper en 2004, al darse cuenta de que era por la tarde y todavía no había dejado salir a sus perros para ir al baño. "Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tenía un problema con las drogas y el alcohol", dijo Cooper. "Fue Will quien me lo dijo. Nunca lo olvidaré... Cambió toda mi vida".

Cooper continuó diciéndole a Grylls que sus luchas con el alcohol informaron su actuación como adicto en ‘A Star Is Born’ de 2018, que también coescribió, coprodujo y dirigió.

"Hizo que fuera más fácil entrar realmente ahí", dice Cooper sobre el papel en el episodio. "Y menos mal que estaba en un momento de mi vida en el que me sentía a gusto con todo eso. Así que pude dejarme llevar de verdad".

