Revela médico posible escena de muerte de Matthew Perry

Ciudad de México.- Luego de que se revelara que Matthew Perry murió bajo los efectos agudos de la ketamina, un médico reveló a TMZ que no debería atribuirse el deceso al medicamento, añadiendo que, aunque no se ha especificado cómo fue que el actor perdió la vida, dicha sustancia no es tan mala como parece.

En declaraciones al medio, el médico Zaid Fadul, experto en adicciones, detalló que la estrella de Friends se habría quedado dormido por los efectos de la ketamina, y al estar en el jacuzzi, se ahogó.

El médico apunta a que el resultado se trató de un descuido, por lo que pide que no se vea a la ketamina como un medicamento dañino, pues suele ser administrado en como tratamiento para la depresión y la ansiedad, y en algunos casos llega a ser utilizado de manera recreativa.

Fadul le compartió a TMZ su teoría sobre la administración de la ketamina, indicando que quizás el actor tenía experiencia con el fármaco, por lo que pudo haber tomado dosis cada vez mayores, lo cual habría arrojado el resultado del examen forense.

Meses antes de su fallecimiento, se reportó que Matthew Perry se encontraba bajo tratamiento de ketamina, sin embargo él lo había ido dejando tras consultar a un nuevo médico, quien le había sugerido que ya no era necesario el medicamento.

De la mano del resultado forense, el médico, consultado por TMZ, dijo no estar seguro del resultado. No obstante, Fadul busca dejar en claro que la ketamina no debe verse desde lo negativo, siempre y cuando sea administrado bajo supervisión médica y en un ambiente seguro, mencionando que el caso de Perry podría funcionar como una advertencia.