Revela Luis Enrique Guzmán que no es padre de su hijo

Ciudad de México.- El hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, Luis Enrique, informó que tras hacerle una prueba de ADN a su retoño Apolo, descubrió que no es su hijo biológico, por lo que buscará deshacer el vínculo legal.

"El señor Luis Enrique Guzmán Pinal se realizó una prueba en genética molecular con resultados del cero por ciento de paternidad y compatibilidad a partir del desarrollo y aplicación de esta ciencia genética, entre el menor de iniciales AAGL y el señor Luis Enrique Guzmán Pinal", informaron sus abogados a través de un comunicado.

Supuestamente su ex esposa Mayela Laguna le mintió al cantante sobre la paternidad todo este tiempo, pero fuentes cercanas a ellos comenzaron a rumorar que no era el padre de Apolo, por lo que decidió hacerse la prueba y ahora no quiere tener obligaciones legales con Apolo, como pago de pensión alimenticia.

"Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma, pero sí debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es dable (viable) continuarla en este sentido se ha iniciado una acción por medio de la cual los derechos derivados de la filiación, como identidad, nacionalidad y por supuesto el derecho a recibir alimentos, salud, educación y el sano esparcimiento de quien conforme a la ley está obligado, no emanarán salvo decisión judicial en contrario", declararon.

Hace unos meses, Mayela Laguna fue acusada en redes sociales por robar pertenencias de la madre de Luis Enrique, Silvia Pinal, aunque esto nunca se confirmó.