Revela Josh Homme que tiene cáncer

Ciudad de México.- Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age, compartió en una entrevista que fue diagnosticado con cáncer y que se sometió a una cirugía para extirparlo.

PUBLICIDAD

El intérprete de "Mosquito Song" comentó al medio Revolver que actualmente está en recuperación de la cirugía y espera que pronto pueda volver a hacer las cosas que le gustan.

"Nunca digo que no pueda empeorar, aunque espero que eso no pase, pero sí digo que puede mejorar. El cáncer es solo la guinda de un período de tiempo interesante, ¿sabes? Estoy extremadamente agradecido de haber superado esto, y lo recordaré como algo que está jodido, pero que me habrá hecho mejor". Estoy bien con eso. Hay muchas cosas que quiero hacer. Y hay muchas personas con las que quiero hacerlas", escribió.

Aunque Homme no quiso revelar qué tipo de cáncer tiene, su banda pasará un tiempo alejada de los escenarios para que el cantante se recupere y próximamente puedan salir a una gira internacional, pues la agrupación estrenará el álbum " In Times New Roman" a finales de junio.

En los últimos meses el intérprete de "Song for the Dead" estuvo envuelto en una batalla legal por la custodia de sus hijos con su ex esposa Brody Dalle, que lo acusó de violencia doméstica.