Revela Gloria Estefan que tuvo Covid; ya está recuperada

Associated Press

Associated Press

Miami— Gloria Estefan reveló hoy que pasó gran parte de noviembre aislada tras dar positivo a la prueba de Covid-19.

La cantante de 63 años dijo que fue afortunada y sólo tuvo “un poco de tos” y deshidratación, tras perder el sentido del gusto y el olfato. Desde entonces, dijo que ha dado negativo a la prueba dos veces.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la estrella cubana-estadounidense dijo que se infectó pese a seguir rigurosamente los protocolos de salud pública y especula que pudo haber sido expuesta por un fan que no llevaba mascarilla una noche que salió a cenar con tres miembros de su familia. El admirador le tocó el hombro y se le acercó bastante para hablarle, dijo Estefan.

“Tuve mucha suerte, pero sólo quería compartir con ustedes que estuve en cuarentena, y un día salí y me encontré con una persona que no estaba usando un tapabocas. Hasta contuve la respiración mientras me hablaban, pero algo debió haber pasado ahí”, dijo.

Estefan contó que se enteró de que estaba infectada tras perder el sentido del gusto a principios de noviembre, y entonces pasó dos semanas en total aislamiento en el segundo piso de su casa.

“El miedo fue mi mayor problema”, dijo Estefan. “Tenemos que agarrar el miedo y sacudirlo y simplemente hacer lo que podamos para mantener nuestro sistema inmune tan saludable como sea posible”.