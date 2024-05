Revela Eva Longoria sus secretos de belleza desde Cannes

Es actriz, directora, productora y está muy orgullosa de llevar sus raíces mexicanas a una de las alfombras más vistas del mundo, la que se realiza en la Costa Azul para honrar al cine en Cannes.

Este 2024, 20 años después de su primera aparición en este escenario, Eva Longoria, nacida en Texas y de padres mexicanos, todavía se siente emocionada de esta fiesta que le permite reunirse con sus colegas y amigos como Eiza González.

"Es sensacional y vertiginoso a la vez. El pelo, el maquillaje, los fotógrafos, la alfombra, las fiestas, todo suma para hacer de este evento algo inolvidable", dijo la embajadora de L'Oréal, quien está comprometida también para hacer sentir la presencia de las mujeres en todos los ámbitos.

"Me parece genial que muchas mujeres puedan ver algo de inspiración en lo que yo hago para que vean que no hay límites. Hoy, todo se trata del empoderamiento de nosotras, ya nos tocaba", afirmó en una charla virtual, mientras se prueba diseños de nombres tan famosos como Elie Saab o Tony Ward, y se engalana con millonarias joyas de Chopard.

Porque para Eva es muy importante llevar a cabo estos mensajes y viajar a Francia, mientras parte de su tiempo vive en México, con su esposo José Bastón y su hijo.

"Me encanta vivir en la Ciudad de México, me parece que es un lugar que ofrece de todo, desde los mejores restaurantes, ahora con estrellas Michelin, museos, tiendas, avenidas, parques y sobre todo mi gente", sostuvo la estrella de la serie de TV Esposas Desesperadas, que la pusiera en el plano mundial y le valiera varios premios Emmy.

Desde la Capital, Eva se traslada a todo el mundo, realizando diversos proyectos, ahora enfocados a su nueva serie, una comedia llamada Land of Women, que la tiene muy emocionada y en donde Carmen Maura hace de su madre. Espera que la gente se ría y se divierta mucho con ella.

Así, ocupada en ser madre, esposa y actriz, Eva afirma que lo mejor que le puede pasar es ayudar a la gente, tanto a los mexicanos, como a las mujeres de todo el mundo.

El lema "Porque yo lo valgo" sigue siendo para ella un símbolo de empoderamiento de las mujeres de todas las edades y orígenes, para que crean en su propia belleza y sentido de valía.

Todo por ayudar

Eva se ha involucrado en diversas causas sociales:

- Posee una organización que lleva su nombre, dedicada a apoyar a las mujeres latina con el objeto de que accedan a la educación y a mejores ofertas laborales.

- Fue productora de un documental llamado La Cosecha, centrado en los niños trabajadores inmigrantes en los EU.

- Es portavoz oficial de la Asociación Padres contra el Cáncer en Estados Unidos.

- Fue invitada por el Presidente Barack Obama para hablar de la situación de los mexicanos ilegales en ese país.

- Ha participado en diversas ediciones de la Global Gala Gift para recaudar fondos para la niñez en el mundo.

- Como embajadora de L'Oréal se ha centrado en la tarea de empoderar a las mujeres del mundo a través de mensajes de superación y optimismo.

Tributo

Reconocen a las mujeres cineastas:

L'Oréal y todas sus embajadoras tenían previsto entregar ayer el prestigioso premio Lights on Women's Worth, que reconoce y celebra a las mujeres emergentes en la industria del cine. El galardón está dirigido a cineastas en el ramo del cortometraje.

Sus Tips

"No hay un buen maquillaje sin una buena piel. Por eso yo siempre realizo una rutina completa de belleza con productos especiales para mi rostro que me hacen sentir segura y bella. Muchas mujeres gustan del labial rojo, yo más bien me inclino por los tonos nude o pálidos. Se trata de experimentar con el tono de tu piel y siempre seguir tus instintos, selecciona el labial que te haga ver y sentir bien".