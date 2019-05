Revela Danny Trejo disfunción eréctil

Ciudad de México— El actor Danny Trejo dio a conocer en una entrevista para The Sun que tiene problemas de disfunción eréctil.

"Cada hombre en la tierra ha experimentado esto, y si dices que no, estás mintiendo y te estoy llamando mentiroso", comentó.

El protagonista de Machete argumentó que más hombres deberían hacer público que han pasado por la misma situación.

"Especialmente en la comunidad latina, de la que pertenezco, los hombres no hablan de estas cosas, porque se supone que somos el cazador-recolector, o algo así. Bueno, yo odio la caza", añadió.

El famoso dice que es normal que hasta gente de 25 años haya sufrido de disfunción.

"Si estás cansado, has estado trabajando toda la noche, o es tarde... simplemente a veces no va a suceder", dijo, haciendo referencia a tener una erección.