Revela Cardi B que negó hacer show en SB

Atlanta— Cardi B dijo que recibió una oferta para presentarse en el Super Bowl pero tuvo problemas con la decisión de rechazar la oportunidad lucrativa en apoyo al exjugador de la NFL, Colin Kaepernick.

La rapera nominada al Grammy afirmó que tuvo sentimientos encontrados después de que se negó a subir al escenario en el Super Bowl 53 en Atlanta.

La intérprete comentó que fue una decisión difícil ya que a su esposo, el rapero Offset, le encanta ver el fútbol americano, pero se sintió obligada a apoyar Kaepernick porque él se puso de pie por las minorías.

"Mi marido, él ama el futbol. Sus hijos juegan al futbol. Es muy difícil para él. Él realmente quiere ir al Super Bowl, pero no puede ir al Super Bowl porque tiene que defender algo", dijo Cardi B.

"Tienes que sacrificar eso. Tuve que sacrificar mucho dinero para presentarme. Pero hay un hombre que sacrificó su trabajo por nosotros, así que tenemos que estar detrás de él".

Kaepernick inició una ola de protestas al arrodillarse durante el himno nacional para crear conciencia sobre la brutalidad policial, la desigualdad racial y otros problemas sociales; sus esfuerzos encendieron una tormenta política sobre si la justicia social debe abordarse en el evento de la NFL.

Maroon 5 será quien se presente acompañado por Big Boi de Outkast y el rapero Travis Scott en el medio tiempo del juego entre los Rams de Los Ángeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra el domingo; Gladys Knight cantará el himno nacional.

Algunas celebridades, entre ellas Rihanna y Pink, han rechazado las ofertas para presentarse durante el medio tiempo de este año.

En una canción reciente, Jay-Z aludió a no formar parte del Super Bowl, y la intérprete Amy Schumer se negó a aparecer en un anuncio de televisión durante el juego.

El año pasado, Cardi B dijo que no tomaría parte en el escenario del evento deportivo hasta que Kaepernick consiga un trabajo.

Con Kaepernick aún sin un equipo, ella está de pie junto a sus palabras, pero se presentará en un concierto en el centro el sábado. Ella está organizando una fiesta esta semana y también aparecerá en un comercial del Super Bowl.

Cardi B espera que las protestas que apoyan a Kaepernick puedan crear un cambio positivo en el mundo, pero no está segura de que eso suceda pronto.

"Tenemos un presidente arrogante, y el racismo en este momento ha renacido. Se sienten muy valientes hoy en día. Cuando Obama estaba cerca, siento que estaban rezando para que llegara el día en que terminaran sus ocho años. Un montón de celos", dijo.

"Cuando vean (cómo) las decisiones que tomaron debido al racismo han afectado al país, es cuando las cosas van a comenzar a cambiar. En este momento, no quieren aceptar que su decisión haya afectado al país".