Revela Britney Spears los daños que tuvo por usar botox

Ciudad de México.- Britney Spears utilizó sus redes sociales para dar a conocer que ya no usará botox, pues asegura que a raíz de este tratamiento se le hinchó la frente y se le cayeran los párpados.

"Me puse botox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me golpeó y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas... ¿cuál es el punto?", dijo.

A inicios del 2023, la intérprete de "Baby One More Time" compartió que se estaba poniendo botox porque quería dar una mejor imagen a sus fans y a su entorno cercano, pero ahora asegura que este tratamiento la dejaba como si la hubieran golpeado, por lo que se escondía para que no la vieran con los moretones negros y azules.

"A veces los nervios actúan de esa manera y tienen un efecto inverso, y pienso: '¡Parece que alguien me golpeó!', así que, por supuesto, vuelvo y se lo muestro al médico. Él me dice que es completamente normal, y yo dije: 'Entonces, ¿por qué no puedo ir a ningún lado durante dos semanas?' el botox es horroroso", agregó.

Ahora Britney Spears ha decidido probar un tratamiento natural llamado Sió que levanta su frente sin agujas, pues asegura que es una especie de masilla que hace que se moldee tu cara.

"Simplemente levanta mi frente sin todas esas agujas y el costo. Tal vez, por casualidad, están usando demasiado botox y haciendo que tus ojos se caigan y parezca que alguien te golpeó. ¿Pagar cuatro mil dólares? No tiene ningún sentido en absoluto. SiO, mis amigos, SiO", terminó.