Revaloran legado de Mafalda en docuserie para Disney+

Ciudad de México.- ¿Cómo se llamaba el papá de Mafalda? ¿Por qué su amigo Manolito no tomaba vacaciones? ¿Qué trasfondo había en el asunto de que a Mafalda no le gustaba la sopa?

Estos cuestionamientos, que para unos parecerían trivialidades de la icónica historieta creada por Joaquín Lavado "Quino", para sus seguidores son claves que con el paso del tiempo se convirtieron en profundas reflexiones sobre la familia, la desigualdad social o los regímenes represivos, situaciones perennes en todo el mundo.

Releyendo Mafalda, serial de cuatro entregas que se estrena mañana por Disney+ y Star+, revalora el sentido crítico, lúdico y desenfadado de Mafalda, que el viernes cumple 59 años de su nacimiento en el papel (29 de septiembre de 1964).

Figuras de la historieta, historiadores, archivistas, actores (como el español Santiago Segura o la argentina Cecilia Roth), cantantes (como Paty Cantú) y el mismo "Quino" en grabaciones inéditas ofrecen al espectador una revisitación al mundo del ya fallecido caricaturista argentino, cuyo legado parece no tener caducidad.

"Yo soy fan de Mafalda, entonces que me convocaran para dirigir este proyecto fue un milagro. Esta podía haber sido mi elección directa de llevárselo a un productor", cuenta la cineasta Lorena Muñoz, conocida en México por biopics como Gilda, No Me Arrepiento de Este Amor (2016), El Potro, Lo Mejor del Amor (2018).

En aras de ese sello que le ha puesto a su trabajo fílmico (interés por investigar), Muñoz vio en Releyendo Mafalda la oportunidad de abundar en la obra de Quino para ofrecer una ruta de interés a nuevas generaciones a través de develar misterios, secretos y críticas que están en miles de tiras cómicas.

"Me gusta mucho investigar. De hecho, vivo muy cerca de la casa de Quino, donde él creó Mafalda. Así que, bueno, paso por su puerta varias veces, miro la ventanita donde a él se le ocurrieron estos personajes, y pienso en ese punto de vista desde esa ventana y es algo maravilloso", relata Muñoz.

"Por suerte tuvimos el apoyo de la familia de Quino y para mí, en lo personal, era muy importante eso, porque él estaba vivo entonces y sabía que esta serie se estaba haciendo. Tuvimos oportunidad también de filmar en su estudio, así que hay una cantidad de elementos que vuelven a este proyecto muy especial".