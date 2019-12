Retratan la frontera

Ciudad Juárez— El Paso Media Fest 2020 celebrará su segunda edición, y con ello, llegan a la plataforma diseñada para elevar el talento local la participación de tres producciones realizadas en esta ciudad, que serán expuestas el próximo viernes 17 de enero.

La vida silenciosa, El Reportero y Purple Dress son los cortometrajes fronterizos que darán vida a la celebración, y que se sumarán a otras cuatro exposiciones en la categoría El Paso, Texas Short Film Block.

El festival tendrá sus eventos en la ciudad de El Paso, iniciará con una fiesta de inauguración el jueves 16 de enero, seguido de tres días consecutivos de proyecciones, talleres y premiaciones, para culminar el domingo 19.

Los tres filmes juarenses se destacan por exponer a través de sus elementos visuales el entorno y contexto fronterizos, la cual es una de las finalidades del festival, según explica Chris Hanna, director del festival.

“Nuestra misión con El Paso Media Fest es mostrar las culturas del mundo a El Paso, y la cultura de El Paso al mundo a través del cine”, dijo en un comunicado.

La vida silenciosa, de Trgal Films, dirigido por J. Genaro Limón, narra la historia de Ulises, Manu y Rami, tres amigos que comparten historias similares en la frontera entre Estados Unidos y México. Donde las atrocidades y deseos los llevarán a reconsiderar su entorno y su forma de vida. Dicha producción se destaca por haber sido seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el presente año.

Basada en eventos reales. El Reportero, de JVC Visuals, nos transporta al México de 1968, donde la tragedia de Tlatelolco obliga a Alejandro, un joven periodista que fue testigo de la masacre, a huir a Estados Unidos debido a una persecución por parte del gobierno mexicano, en un viaje histórico presentado por Jorge Villarreal Jr.

Si eres amante de lo oscuro, Cinema Oculto presenta el thriller Purple Dress. De la mano del director Miguel Stone Elizalde, cuentan una trágica historia de amor que relata una negada realidad acerca del romance y las relaciones y de cómo ello puede llegar a despertar la parte más oscura y brutal de las personas, donde confiar en alguien que amas puede convertirse en la peor pesadilla.





El Paso Media Fest

Del 16 al 19 de enero de 2020

Teatro AMC (9840 Gateway N Blvd, El Paso, TX 79924)

Las precios rondan entre los 15 y 65 dólares en diferentes paquetes, con descuentos para estudiantes y veteranos del ejército.

Para más información visite www.eventbrite.com/e/el-paso-media-fest-2020-tickets





Ficción que muestra realidad

Después de un exitoso debut a principios del año, el festival ha intensificado su juego con más de 160 presentaciones de Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, México, Francia, Irán, Turquía, Argentina, Corea, Polonia, Bélgica, Suecia, Australia, China, Alemania, India, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Rusia, Sri Lanka y Bulgaria.

Este evento único seguramente motivará, inspirará y proporcionará a los jóvenes cineastas emergentes las herramientas y la red necesarias para ayudarlos a ser futuros cineastas exitosos.

Fundado por Chris Hanna, propietario de ZGN Productions, y Daniel Valdez, cofundador de Undergrads College Mindset Academy, El Paso Media Fest es un festival de cine dedicado a enriquecer a la comunidad Fronteriza a través de la exposición internacional de la cultura y el cine.

En palabras de Hanna, este festival se esfuerza por combinar el mundo del cine y la educación, pues no sólo habrá cortometrajes y largometrajes para ver y aprender, sino también paneles educativos impartidos por miembros de la industria, eventos de networking y un panel de celebridades como Fredric Lehne, actor y director en producciones como Lost, American Horror Story y Supernatural, o Kent Kirkpatrick quien ha participado en Better Call Saul, Last Stand, Midnight Texas, entre otras.

Los premios que se otorgarán en la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el último día del festival son los siguientes son Mejor largometraje, Mejor cortometraje internacional, Mejor cortometraje estadounidense, Mejor cortometraje hecho por El Paso, Mejor cortometraje de Texas, Mejor video musical, Mejor nuevo medio, Mejor documental, Mejor cortometraje estudiantil, Mejor director, Mejor fotografía, Mejor edición, Mejor sonido, Mejor guion, Mejor actor y Mejor actriz

El festival está programado para realizarse del 16 al 19 de enero de 2020, en el teatro AMC en el lado noreste de El Paso. Las entradas estarán abiertas tanto para cineastas como para el público, disponibles para su compra en línea y en el evento durante el horario del festival. Los boletos están disponibles en línea a través de EventBrite en www.eventbrite.com/e/el-paso-media-fest-2020-tickets





(juarenses en el festival)

El Paso, Texas cortometrajes

Viernes 17 de enero de 2020

De 5:30 PM a 7:00 PM

1. La vida silenciosa, J. Genaro Limon (16:01 Min)

2. El Reportero, Jorge Villarreal Jr. (6:55 Min)

3. Leilani, Jorge Barahona (3:57 Min)

4. Precognition, Jesse Fraire (10:07 Min)

5. Doll Delirious, Leslie D. Lanier (10:11 Min)

6. Purple Dress, Miguel Stone Elizalde (4:10 Min)

7. Why Haven’t They Fixed The Cameras Yet?, Travis White (4:27 Min)

Visite el programa completo en elpasomediafest.com





(SINOPSIS JUARENSES)

La vida silenciosa, J. Genaro Limon (16:01 Min)

Ulises Manu y Rami, a quienes hemos visto en la precuela "La vida que no ves", son tres amigos que comparten historias similares en el borde de USA-MEX. Esta vez vemos el silencio de la vida a través de los ojos de Ulises.





El Reportero, Jorge Villarreal Jr. (6:55 Min)

Tiene lugar en México en 1968 y cuenta la historia de Alejandro, un joven periodista que fue testigo de la masacre de Tlatelolco. Alejandro, está huyendo hacia Estados Unidos ya que el gobierno mexicano está tratando de perseguirlo y matarlo.





Purple Dress, Miguel Stone Elizalde (4:10 Min)

Cuando el amor despierta la parte más oscura y brutal de las personas, confiar en alguien que amas puede convertirse en la peor pesadilla.





Celebridades y panelistas

Fred Lehne (Supernatural - Azazel: The Yellow-Eyed Demon)

Julian Bonfiglio (Better Call Saul)

Kent Kirkpatrick (Better Call Saul)

Evan G. Vourazeris (Ozark)

Chris Aguirre (Shrek 2, Puss in Boots)