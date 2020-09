Retrata su grandeza

Fotos: Cortesía Mariana Yañez / Mariana, quien cuenta que cada tres meses visita la Sierra Tarahumara, tomó algunas de las fotografías en Norogachi, la Cascada de Cusárare, la Cascada de Tónachi y Kokoyome en el municipio de Guachochi; en el Lago de Arareko, El Salto de Sisoguichi, en Choguita y Machogueachic en Bocoyna; en Munerachic en Batopilas, y en Barrancas del Cobre y Creel / Con experiencia trabajando con comunidades indígenas de Perú, Bután y Mongolia, y Chiapas y Oaxaca en México, desde 2011, Yáñez sabía que, antes de retratar a los rarámuris, debía ganarse su confianza. Se esforzó para crear un vínculo con las comunidades y así poder capturar las fotos que hoy forman parte del libro

Las fotografías recopiladas en la cuarta edición del libro ‘Corazón Rarámuri’ (2020) no sólo dan acceso a la identidad indígena de este pueblo, sino también al especial vínculo que formó con él la fotógrafa Mariana Yáñez, pues desde hace más de cinco años la originaria de la Ciudad de México se ha dedicado a recopilar las huellas de grandeza de los rarámuris y a mejorar sus condiciones de vida.

“Yo inicié mi trabajo de fotografía documental en comunidades indígenas hace alrededor de ocho años y publiqué, antes de llegar a la Sierra Tarahumara, un libro que se llama ‘Colores de México’ (2003), que era de comunidades mayas”.

“Después yo llegué a la Sierra Tarahumara y ahí fue donde nació el interés mío de hacer una investigación mucho más profunda por la etnia rarámuri. La verdad es que me enamoré de la Sierra Tarahumara”, explica Yáñez vía telefónica a El Diario.

Tras una serie de numerosos viajes al territorio ubicado en el suroeste de Chihuahua, la también diseñadora gráfica de 52 años decidió comenzar el proyecto de ‘Corazón Rarámuri’ para homenajear nuestras raíces y brindarles ayuda a las comunidades tarahumaras más necesitadas.

“Lo peculiar e importante de este proyecto es que con las utilidades de la venta de los libros yo llevo apoyo a la Sierra Tarahumara, a las comunidades que más lo necesitan. Ésa es la manera de completar mi trabajo, es la manera de concretar mi sueño, en sí ese es el objetivo, ayudar a las comunidades Rarámuri que están más necesitadas de la Sierra Tarahumara”, plática.

Todas las utilidades obtenidas por el libro de 145 páginas, que se encuentra a la venta por menudeo o mayoreo a través de la cuenta personal de Facebook de Mariana Yáñez o de su página web (marianayanez.com/contacto), son destinadas en su totalidad a ayudar a comunidades rarámuri de distintas regiones de la Sierra.

“Las personas pueden contactarme para conseguir la edición. Yo me encargo personalmente de los envíos y de esa manera garantizo que se pueda llevar la ayuda a las comunidades. No tengo intermediarios, yo me encargo físicamente de llevar la ayuda y de lograr abarcar las zonas de rarámuri que realmente lo necesitan”, asegura.

Confianza, ante todo

“Cuando la gente mire mi trabajo podrá darse cuenta de que hay un vínculo de confianza entre ellos y yo. Yo jamás les robo una fotografía tomada a lo lejos y sin permiso, yo todas las fotografías que les he hecho a todas las etnias, no nada más a los rarámuris, a cualquier comunidad indígena, es con un vínculo de confianza”.

“Sí fue algo que me costó, como siempre me ha costado mucho acercarme a las comunidades, pero al final cuando tu sentimiento es genuino por ayudarlos y por demostrarles que quieres enseñar al mundo su riqueza cultural, ellos se abren y ellos me dejan trabajar. Yo estoy muy agradecida por eso”, expresa.

Actualmente, además de ayudarles en Chihuahua y de invitar a la comunidad a unir “fuerzas en pro de nuestros hermanos indígenas”, Yáñez se encuentra trabajando en la edición de un nuevo libro sobre los rarámuris: ‘Kuira ba’ (buenas tardes o buenos días en Rarámuri), que se tiene planeado publicar en los siguientes meses del año.

REC

Corazón Rarámuri

145 páginas

Sinopsis: Corazón Rarámuri es un proyecto de más de seis años de diversos viajes a la Sierra Tarahumara, fotografiando una forma de vida desconocida para muchos.

Retratos, rituales ancestrales, forma de vida de un pueblo que estaría destinado a desaparecer si nosotros no hacemos algo. Imágenes que invitan a la reflexión con una narrativa muy personal.

Más información sobre el libro en www.marianayanez.com/contacto

Las utilidades obtenidas de la venta de este libro van en su totalidad a ayudar a las comunidades rarámuris más necesitadas

Acerca de Mariana Yáñez

Mariana Yáñez nació en la Ciudad de México en 1968. Es diseñadora gráfica y fotógrafa.

En el año 2011 inició “su viaje interior” (como ella lo denomina) incursionando en la fotografía documental.

Su trabajo se ha tornado en un homenaje a nuestras raíces, una búsqueda constante de la esencia y trascendencia de los pueblos indígenas de México y etnias del mundo.

