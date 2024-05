Retrata Pablo Cruz injusticias en México

Agencia Reforma | Hubo algo que no tuvieron que inventar: la inexistente justicia en México, algo que el productor Pablo Cruz ha conocido Agencia Reforma | Hubo algo que no tuvieron que inventar: la inexistente justicia en México, algo que el productor Pablo Cruz ha conocido Agencia Reforma | Hubo algo que no tuvieron que inventar: la inexistente justicia en México, algo que el productor Pablo Cruz ha conocido

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- La serie sobre la muerte de Paco Stanley ha levantado descontento entre las personalidades reales. La serie sobre la muerte de Paco Stanley ha levantado descontento entre las personalidades reales. Crédito: Cortesía Cruz también está detrás del documental 'El Caso Cassez-Vallarta: Una Novela Criminal'. Cruz también está detrás del documental "El Caso Cassez-Vallarta: Una Novela Criminal". Crédito: Cortesía El 7 de junio, cuando se estrenen los últimos dos capítulos de la serie ¿Quién lo Mató?, se cumplirán 25 años del asesinato del conductor Paco Stanley, el cual quedó sin resolver y se volvió fuente de especulaciones para los mexicanos. Ello permitió que esta producción desarrollara un show ficcional ambientado en tales huecos, pero hubo algo que no tuvieron que inventar: la inexistente justicia en México, algo que el productor Pablo Cruz ha conocido tras trabajar proyectos como la serie documental El Caso Cassez-Vallarta: Una Novela Criminal. "Teníamos al gobierno federal queriendo imponer una verdad, al gobierno de la ciudad otra, estaban las elecciones y en medio gente como cualquiera. Mañana podemos ir por la calle, pasa esto afuera de nuestras casas, ¿a quién chingados te arrimas? No puedes confiar en nadie, tus abogados te traicionan, la justicia no existe. "Todo mundo se está apuntando el uno contra el otro. Un desastre y eso no es exclusivo del caso de Paco. La justicia en México es un tótem inamovible, al final sí hay un señor al que le llamaron por teléfono y le dijeron: 'Tienes que meter a alguien en la cárcel hoy'. Y se tuvo que inventar algo porque si no él peligraba", dijo el productor en entrevista. Cruz, también detrás de Luis Miguel: La Serie y Las Crónicas del Taco, se cuestiona la fragilidad de la justicia cuando en el País puede ocurrir que un procurador se vea forzado a decir lo que no quiere, y eso el productor lo mostró en los seis episodios, disponibles en Prime Video. Al crear desde la ficción, afirma que su prioridad era hacer una serie sin precedentes y unir figuras que nunca habían trabajado juntas (Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez), mientras que otros aspectos quedan fuera de su control, incluida la respuesta de los implicados reales. "El caso de Paco y todo lo que lo rodea está lleno de una ficción e imaginación popular, el tiempo ha ido dejando que se generen muchísimas teorías por una procuración de justicia hecha a medida, como siempre ha sido en este País, donde pagaba inocentes por culpables". La posibilidad de demandas contra la producción por parte de Mario Bezares o Paola Durante es un tema que Cruz considera le corresponde a los abogados, pero él espera que no acontezca y a los verdaderos protagonistas les guste lo que aparecerá en pantalla. "Aunque hay un equipo detrás haciendo una investigación gigante, no somos un documental, partimos desde la humanidad, la empatía está. Nos identificamos con el aparente sufrimiento de cada uno de los personajes que retratamos, más allá de qué hicieron o qué no, porque no estábamos ahí. "Fuimos construyendo una realidad de las miles de voces que se han pronunciado sobre esto y nunca abandonamos la idea e que esto es una injusticia que se le hace a todos, a todos, incluyendo al procurador. No pintamos malos, malotes ni malitos, esto es una historia de humanos que se vieron entretejidos", sostuvo Cruz. El equipo detrás de ¿Quién lo Mató? es prácticamente el mismo que hizo Luis Miguel: La Serie, pero pese al éxito de aquel programa, el productor afirma que éste es del que más se enorgullece. "Habíamos leído todo lo preexistente, todos los artículos, todos los libros, investigamos muchísimo e hicimos una versión, una interpretación de todo eso. Nos hemos salido de nuestras zonas de confort. La anterior estaba basada en el espectáculo de cantar, de conciertos, y aquí era lo que pasa dentro de los estudios, es otro mundo", apuntó. PUBLICIDAD