Retoma Kate del Castillo serie 'La Reina del Sur'

Nueva York.- La tercera temporada de La Reina del Sur llega en octubre y Kate del Castillo promete a una Teresa Mendoza "muy, muy diferente".

"Van a ver una Teresa bien dura, una Teresa bien guerrera, una Teresa como nunca la han visto", dijo la actriz mexicana en una entrevista con The Associated Press este viernes. "Físicamente, también hice un cambio".

La nueva temporada se estrenará en octubre, informó Telemundo este lunes sin especificar una fecha, más de dos años después de anunciar que planeaban filmarla en medio de la pandemia.

"Grabar en plena pandemia y fue durísimo para nosotros como producción. ¡Es una producción gigante! Después de tantos viajes que hicimos y todo esto, nunca nos retrasamos, nunca tuvimos que parar filmación para nada a pesar de la Covid, que estaba a todo lo que daba", explicó Kate del Castillo.

Adelantó que será una producción cargada de drama y acción en la que Teresa se enfrentará a la misión más peligrosa de su vida: "Dejará todo atrás para triunfar, incluso si eso significa tener que quemar su trono como La Reina del Sur", dijo la cadena en un comunicado.

Una tercera temporada muy, muy diferente

La tercera temporada comienza cuatro años después de que las autoridades estadounidenses condenaran a Teresa por el asesinato de tres agentes antidrogas. Separada de su hija Sofía, la protagonista vive en una prisión de máxima seguridad, despojada de todas las libertades.

Sin embargo, logra escapar mediante un sofisticado plan ideado por sus viejos amigos, Oleg y Jonathan, quienes la llevan a México. Ahí se reúnen con el presidente Epifanio Vargas y Teresa accede a embarcarse en una peligrosa misión que la llevará por toda América Latina, con la esperanza de poder poner fin a su vida de fugitiva y reunirse finalmente con su hija.

"Después de cuatro años de estar encarcelada, y todo lo que pudo o no pudo hacer dentro de la cárcel, es una Teresa de verdad muy, muy diferente, alejados también completamente de todo lo que tenga que ver con el narco, que eso también para mí era una petición", adelanta Kate del Castillo.

Filmada en 16 ciudades de la región, incluyendo sitios emblemáticos como el Salar de Uyuni en Bolivia, Machu Picchu en Perú, el Teatro Colón en Argentina y Santa Marta en Colombia, la serie cuenta con un elenco internacional que incluye a Humberto Zurita, Kika Edgar, Eduardo Yáñez, Lincoln Palomeque y Antonio Gil.

"Fueron más de 300 locaciones, 16 ciudades, cinco países. Estuvimos por todas partes y lo más lindo es que, a diferencia de la temporada dos, ahora estuvimos por toda Latinoamérica. Eso es para mí muy impactante.

"Son 60 capítulos (de la serie), que son prácticamente 60 peliculitas. Es la serie más ambiciosa de todo Latinoamérica", puntualiza la mexicana.

¿Habrá cuarta temporada de 'La Reina del Sur'?

Respecto a si volvería a interpretar a Teresa Mendoza, uno de sus personajes más icónicos de su carrera, la mexicana Kate del Castillo se sinceró.

"A veces digo: 'OK, suficiente, quiero que termine en la cima con la gente aún interesada'. Pero entonces pasan dos años y pienso: '¡Ay, necesito a Teresa Mendoza en mi vida!'. No sé qué vaya a pasar. Probablemente es hora de dejarla ir, no lo sé. Ya veremos", finalizó Kate del Castillo.