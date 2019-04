Retiran cinta de Huffman por soborno

Ciudad de México—Una película de Netflix protagonizada por Felicity Huffman fue quitada de la programación de la plataforma en streaming, luego de la declaración de culpabilidad de la actriz en los sobornos de admisión a la universidad, informó The Hollywood Reporter

Huffman compartió créditos con Angela Bassett y Patricia Arquette para interpretar a tres madres que se mudan a Nueva York para estar más cerca de sus hijos adultos, en la comedia Otherhood.

La cinta tenía previsto su debut el 26 de abril, pero Neftlix la quitó y no la ha reprogramado todavía.

La artista también participa en la serie When They See Us, la cual aún tiene fecha de estreno para el 31 de mayo.

Huffman fue una de las 50 personas acusadas de pagar sobornos a funcionarios de admisiones universitarias y entrenadores atléticos para garantizar la admisión de sus hijos.

El 12 de marzo, fueron presentados los cargos que también implicaron a la actriz Lori Loughlin y su esposo, el diseñador Mossimo Giannulli y el financiero de películas Bill McGlashan.

La actriz se declaró culpable el 8 de marzo.