Resurge México como tierra preferida para locaciones

Ciudad de México.- Ahora que los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood se encuentran en disputa con los estudios y plataformas, los productores audiovisuales en México tienen la oportunidad de convertir al País no sólo en una de las locaciones favoritas de los estadounidenses, sino de destacar por su contenido en el ámbito global.

Según datos de Getty Images, creador de contenido visual, el País registra crecimiento en la demanda de imágenes y video para la producción audiovisual.

"México siempre ha sido atractivo en cuestión de locaciones porque tenemos una enorme riqueza. Aquí se han simulado incluso otros países. Seguimos siendo atractivos para filmar, pero hay otros países, como Colombia, que se han puesto al tanto de la industria audiovisual.

"Pero si no hay escritores, no hay contenido, así que las consecuencias de la huelga se sentirán a mediano plazo. Si hay un contenido que no se pueda filmar en su lugar de origen dentro de EU, se puede venir acá", aseguró en entrevista Terry Fernández, directora de Locaciones de Argos Comunicación.

Tan sólo el año pasado, la demanda alcanzó un incremento del 200 por ciento en comparación con el 2019, en cuanto a la entrega de contenido para las productoras con las cuales Getty colabora.

"A medida que la producción audiovisual despunta en la región, el apetito de nuestros clientes por nuestra oferta de video líder en la industria, sigue incrementando. Esta demanda la estamos atendiendo con un aumento interanual del 20 por ciento en nuestra oferta de contenido de video", comentó César Luckie, Country Manager de Getty Images en México.

Su colección alberga más de 24 millones de clips que han sido utilizados en series, documentales, largometrajes y publicidad, como La Reina del Flow, ¿Quién Mató a Sara?, Ingobernable, La Reina del Sur, Monarca y Pálpito.

Los sindicatos de EU no han podido llegar a un acuerdo y sus producciones de cine y TV están detenidas. Ahí es donde los contenidos nacionales tienen la oportunidad para llegar a un nuevo público de manera global.

"Hemos estado listos desde hace mucho tiempo, porque tenemos narrativas y humor increíble. La visión estadounidense como industria nos ha cultivado y preparado para sus contenidos, pero creo que nosotros también debemos de saber cómo llegar a esas grandes audiencias, primero de México y luego del mundo.

"La huelga abre muchas oportunidades en distintos frentes, el cambio abre la oportunidad de que nuestros títulos logren encontrar a sus audiencias en diferentes salas. También abre la ventana como creadores para revisar las condiciones laborales que tenemos", aseguró el productor Edgar San Juan, en entrevista.

De acuerdo con el Anuario Estadístico del Cine Mexicano, en 2022 hubo un aumento en las realizaciones nacionales del 23.34 por ciento respecto al año anterior.

Esto ante la necesidad del streaming de entregar producciones para satisfacer la oferta de contenidos para plataformas.

"El incremento obedece a un apetito insaciable que se percibe globalmente. Después de la pandemia la gente demanda más y más entretenimiento. Ahora hay más títulos mexicanos disponibles en el streaming en el mundo y eso es de celebrarse", agregó San Juan.

De acuerdo con el estudio "Detrás de cámaras: creatividad e inversión para América Latina y el Caribe", desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Netflix, las productoras de toda la región están interesadas en incursionar en el mercado audiovisual latinoamericano.

"Hay ventajas comparativas increíbles con el resto de Latinoamérica, empezando por la calidad de nuestros creadores, pero también la gran tradición de trabajo que se creó desde la Época de Oro. También hay una empatía en todo el mercado iberoamericano por nuestros títulos", apuntó el productor de Mal de Ojo.

"Otros países como Perú o Argentina están promoviendo que se vaya a filmar a su países y sus localidades, es lo que tenemos que hacer, debemos tener una visión más amplia", remató Fernández.

