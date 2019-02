Responde a productor de Grammy

Ciudad de México— La cantante Ariana Grande expresó en redes sociales la molestia que sintió tras leer la explicación que un productor de los Grammys dio a The Associated Press sobre las razones por las que la intérprete no se presentaría en el show.

"Había mantenido mi boca cerrada pero ahora tú estás mintiendo sobre mi", escribió en Twitter.

El productor Ken Ehrlich afirmó que Grande sintió que era demasiado tarde para que ella asegurara una presentación para ellos a pesar de haber tenido conversaciones sobre el asunto en meses pasados.

La intérprete de "Thank U, Next" aseguró que les ofreció tres canciones para cantar en el show, pero al no verse apoyada, sintió que no estaba haciendo música de la manera en la que a ella le gusta.

"Fue hasta que mi creatividad y autoexpresión fueron sofocadas por ti (Ehrilich) que yo decidí no asistir. Espero que el show sea exactamente lo que quieres y más", agregó Grande.