Resolverá sus dudas existenciales

Nueva York — Si miras "Nine Perfect Strangers" encontrarás drama y suspenso. Pero más allá de esa capa hay interrogantes estimulantes, dice la estrella Nicole Kidman.

"De alguna manera indaga en algunas de las preguntas existenciales más grandes", dijo. "¿Qué es la realidad?, ¿en qué lugar eliges existir?, ¿podemos alterar eso?, ¿existe otra realidad a la que podemos acceder que quizá es una realidad más deseada?".

La serie limitada de Hulu que se estrena el miércoles es definitivamente ambiciosa, se centra en nueve personas atribuladas que asisten a un retiro de bienestar en el norte de California. Kidman interpreta a Masha, la misteriosa gurú del retiro que tiene un tratamiento inusual que involucra sustancias psicodélicas.

Los desconocidos que viven la experiencia incluyen a una escritora de novelas románticas infeliz, un ex astro del fútbol, una pareja aburrida, una divorciada furiosa, un hombre gay misterioso y tres integrantes de una familia que sufre la pérdida de un cuarto integrante.

Su retiro de 10 días se cuenta en ocho episodios, como una especie de historia de misterio al estilo de Agatha Christie mezclada con una versión adulta de "The Breakfast Club" ("El club de los cinco").

La serie es adaptada por David E. Kelley y John Henry Butterworth de la novela homónima de Liane Moriarty de 2018. El elenco de la serie es impresionante, incluye también a Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving y Michael Shannon.

"Me encantó que hubiera tantos personajes pues se sentía verdaderamente tridimensional", dijo McCarthy, quien interpreta a la novelista. "Ellos eran complicados, y la gente es un desastre. Y pensé que así es la gente real, no conozco a nadie perfecto. No sabría cómo interpretar a alguien perfecto".

La serie trata temas como adicción, la perversa influencia de las redes sociales, supresión de las emociones, síndrome del impostor y los complicados matices del luto. Los nueve visitantes — así como el personal del retiro, incluyendo a Masha — están heridos, de alguna manera.