Resguardan la sana distancia

Los Angeles— La atracción de Disneyland, Star Wars: Rise of the Resistance, es una aventura espacial de 18 minutos en la que los jinetes que se unen al movimiento de la resistencia son capturados por la malvada Primera Orden y finalmente escapan con la ayuda de los miembros de la rebelión.

Pero incluso en una galaxia muy, muy lejana, la pandemia mortal de la Tierra ha tenido un impacto: Los protocolos sanitarios de California exigen que todas las atracciones interiores no duren más de 15 minutos. Para ofrecer Rise of the Resistance, Disneylandia tiene que acortarla.

Una versión anterior de esta historia decía que las atracciones de Universal Studios Hollywood Despicable Me: Minion Mayhem y The Simpsons Ride estaban cerradas debido a los protocolos de salud estatales. Las atracciones fueron recientemente reformadas y reabiertas.

Los responsables de Disneyland prometen que cuando el parque reabra hoy, los puntos principales de la atracción permanecerán intactos, incluyendo muchas explosiones, drama y caos de alta tecnología.

Los representantes de Disneyland dijeron que la experiencia general se acortará reduciendo los “puntos de permanencia”, donde los pasajeros esperan o pasean mientras les toca su turno para disfrutar de la atracción. Eso podría incluir los segmentos en los que los visitantes esperan a ser interrogados por el líder de la Primera Orden, Kylo Ren, o cuando se les permite demorarse ante una unidad de stormtroopers en la bahía del hangar de un Destructor Estelar, según los representantes de Disneyland.

Un discurso pronunciado al principio de la atracción por un holograma del héroe de la resistencia Rey también podría ser acortado, dijeron.

Para ayudar a reducir las aglomeraciones en el parque, Disneyland asimismo, ha ampliado su sistema de filas virtuales para la atracción, permitiendo a los visitantes del parque unirse a la línea a través de la app de Disneylandia dos veces al día -a las 7 de la mañana y al mediodía- en lugar de una. En la sesión de la mañana, los visitantes pueden unirse a la fila sin tener que estar en el parque. Para agregarse a la línea al mediodía, los visitantes deben estar dentro de Disneyland o del parque Disney California Adventure. La atracción es la más nueva de Disneylandia, añadida solo dos meses antes de que la pandemia cerrara el parque el año pasado.

Estos cambios, son algunas de las formas en que los protocolos sanitarios del estado están alterando la manera en que los aficionados a los parques temáticos experimentan sus atracciones favoritas.

Las directrices estatales que han permitido la reapertura de los parques temáticos este mes, incluyen normas destinadas a reducir el tiempo que los asistentes a los parques pasan haciendo cosas cerca de personas no familiares, como estar de pie en las filas o dentro de zonas mal ventiladas. Por este motivo, los estatutos limitan la capacidad total de los parques y exigen que todas las filas estén al aire libre y que las atracciones interiores no duren más de 15 minutos (como indican las normas, “los entornos interiores suponen un riesgo de transmisión mucho mayor que los exteriores”).

Los parques “gastaron millones de dólares y miles de horas en diseñar todo lo que había en esas filas”, dijo Martin Lewison, profesor de administración de empresas y experto en parques temáticos del Farmingdale State College de Nueva York.

La mayoría de los aficionados a los parques temáticos no suelen protestar por los cambios, dijo Lewison, señalando que los entusiastas de los parques se han quedado sin su pasatiempo favorito durante más de un año.

“Creo que todo el mundo está dispuesto a hacer algunas concesiones para entrar en un parque temático en este momento”, manifestó.