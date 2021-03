Rescatan la pantalla

Agencias

‘The Falcon and the Winter Soldier’ se ubica justo después de los eventos de la película ‘Avengers: Endgame’ (2019), que terminaba con el Capitán América legando su escudo a Sam Wilson antes de volver al pasado.

Esta nueva serie, como su título lo indica, da protagonismo a estos dos personajes que deberán trabajar juntos para combatir una nueva amenaza que se cierne sobre el mundo proveniente de un villano ya conocido y de la poca inteligencia de algunos sectores del gobierno.

La atmósfera visual y argumental recuerdan a ‘Captain America and the Winter Soldier’ (2014), ubicando a los protagonistas en un contexto realista y cotidiano, permitiéndoles por igual explorar su lado humano y sus superpoderes de una manera verosímil.

Tanto Anthony Mackie como Sebastian Stan, retomando sus personajes de Sam Wilson/Falcon y Bucky Barnes/Soldado de Invierno, respectivamente, lucen totalmente cómodos en sus papeles, y eso se agradece.

Junto con ellos, hay personajes planteados en otras cintas del MCU que retoman aquí su importancia o adquieren una nueva dentro de la trama Técnicamente es impecable, el manejo de la acción y la tensión son muy buenos y el ritmo narrativo tan ágil que la duración no se siente.

Si a eso se le añade la construcción del guion, que va de suceso impactante en suceso impactante hasta el final de capítulo, literalmente “de alarido”, la adicción resultará inevitable para los fans de Marvel.

Estamos ante una serie poderosa, emocionante y totalmente a la altura del MCU.

¿Un nuevo Capitán América?

El primer episodio de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ fue por demás revelador, ya que, mientras en los tráilers se planteaba una posible disputa para saber quién sería el nuevo Capitán América, los productores no tardaron en presentarlo.

Luego de que Steve Rogers (Chris Evans) se retirara como Capitán América tras lo ocurrido en ‘Avengers: Endgame’, entregó su mítico escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie); sin embargo, en esta nueva producción él no acepta que pueda llenar los zapatos de su amigo, por lo que decide entregar el escudo a las Fuerzas Armadas, con el fin de inmortalizar el legado de Rogers.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas no respetaron dicha decisión, y a la brevedad presentaron al nuevo Capitán América, de quien hasta el momento no se sabe más, y sólo se conoció cómo luce con el nuevo traje.

‘THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER’