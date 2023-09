Rescatan Fatih Akin y Diane Kruger mito de Marlene Dietrich

Ciudad de México.- La alemana más famosa del Hollywood actual, Diane Kruger, encarnará a la alemana más famosa de la historia de Hollywood, Marlene Dietrich (1901-1992), diva de filmes como El Ángel Azul.

Será una miniserie, provisionalmente llamada Marlene, con la que el aclamado realizador alemán de origen turco Fatih Akin (Contra la Pared, Al Otro Lado) se estrenará en TV.

"Marlene fue una inmigrante. Dejó Alemania para ser una estrella en Estados Unidos, mientras los nazis tomaban Europa. Para no ser expulsada de Estados Unidos, se hizo ciudadana. Y para salvar su patria combatió con su país adoptivo contra los nazis. Es una muy complicada historia de migración", dijo el director en entrevista, desde Hamburgo.

La bioserie, de cinco episodios, pero que Akin desea visualizar como una gran película, estará basada en la biografía de Dietrich que escribió su hija, Maria Riva, "Meine Mutter Marlene".

Gélida, sexual, revolucionaria con la moda, considerada incluso una "femme fatale", la estrella de El Expreso de Shanghai supondrá un reto mayúsculo para Kruger (Bastardos sin Gloria).

Pero Akin, quien junto con la intérprete ya ganó el Globo de Oro por En la Penumbra, una reflexión sobre la intolerancia racial, está convencido de que es la adecuada para encarnar a la "rival" de Greta Garbo.

"Si no fuera con Diane, no lo haría. Es una gran actriz, es un regalo para cualquier director. Es una presencia muy física. Cuando la filmas, tiene algo que trasciende las dos dimensiones del cine. Tiene el poder de atravesar la pantalla y llegar con el espectador", opinó el realizador premiado en Cannes y Berlín.

Marlene, que se encuentra en etapa de desarrollo, deberá ser una producción costosa para poder reflejar la fastuosidad de un Hollywood extinto, el de los años 30.

"En ese tiempo, el mundo de Marlene fue muy caro, excesivo", aclaró Akin, quien en su filmografía reflexiona en los temas de la migración y el multiculturalismo, muy presentes en la miniserie.

REPETIRSE, JAMÁS

El salto a la televisión de un cineasta del prestigio de Fatih Akin podría parecer riesgoso, pero su obra (en la que caben intensos dramas, comedias románticas, reflexiones filosóficas e historias de aprendizaje) es todo menos homogénea.

"Amo el cine, y el cine diferente. Dramas, comedias, documentales, cine de arte... no importa. Aprendo más y mejor si experimento, si voy a territorios que no he explorado. Si me mantuviera en lo mismo, la crítica me categorizaría mejor, y quizás me promocionarían mejor.

"Pero pienso que, si tengo una sola vida, sería aburrido repetirme y repetirme. Viajo con el cine, con diferentes géneros, y al hacerlo me exploro a mí mismo", sostuvo.

Una pizca de esas travesías fílmicas está en "Cine del Alma" (Al Otro Lado, Cocina del Alma, El Monstruo de ST. Pauli, The Cut, Polluting Paradise y Rápido y sin Dolor), programa con el que la plataforma de streaming Mubi lo homenajea.

QUIERE SUBIRSE AL RING

De 50 años, Akin, cuya esposa es mexicana, considera a Alejandro G. Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo Del Toro entre los mejores cineastas del mundo, y a Carlos Reygadas una enorme influencia.

Además admira el boxeo mexicano, al que quiso honrar con una película que, desafortunadamente, no llegó a buen puerto, confesó.

"Tenía un proyecto con un boxeador mexicano. No puedo dar nombres, pero hubo pláticas y estábamos emocionados".

De su cabeza, sin embargo, no sale la idea de un filme sobre un peleador, y medita hacerlo alrededor Johann Trollmann, quien perteneció al pueblo gitano sinti.

"Fue campeón alemán, pero las leyes raciales nazis le quitaron su título, todo, y lo mandaron a un campo de concentración con los nazis donde tuvo que pelear. Ese es el tipo del que quiero hablar".