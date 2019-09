Repite 'IT' al frente de la taquilla

Los Ángeles— Jennifer López y las bailarinas exóticas de la película Hustlers no lograron quitar al payaso tenebroso Pennywise del primer lugar en los cines de Norteamérica en su fin de semana de estreno, de acuerdo con datos reportados el domingo.

IT Capítulo Dos acumuló 40,7 millones de dólares en las taquillas para permanecer en el primer sitio en su segunda semana de exhibición y ha ganado un total de 153,8 millones. La película original acumulaba más de 200 millones en esta misma etapa hace dos años.

Hustlers, que ha recibido buenas críticas e incluso rumores de una nominación al Oscar para López, acumuló 33,2 millones, un récord para un filme de STX Entertainment, lanzado hace menos de cinco años.

Angel Has Fallen, estelarizada por Gerard Butler, terminó en tercer sitio en su cuarta semana de lanzamiento.

El recién llegado The Goldfinch acumuló 2,6 millones y está en el octavo sitio.