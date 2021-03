Renuncia editora de Teen Vogue por tweets racistas

Tomada de internet / Alexi McCammond

The New York Times

Nueva York— Alexi McCammond, quien se hizo famosa como reportera de política en el sitio de noticias de Washington, Axios, había planeado comenzar como editora en jefe de Teen Vogue el próximo miércoles. Ahora, después de que los miembros del personal de Teen Vogue condenaron públicamente los tweets racistas y homofóbicos que McCammond había publicado hace una década, renunció al trabajo.

Condé Nast, la editorial de Teen Vogue, anunció el cambio abrupto este jueves en un correo electrónico interno que se envió en medio de la presión del personal de la publicación, los lectores y al menos dos anunciantes, solo dos semanas después de que la compañía la había designado para el puesto.

"Después de hablar con Alexi esta mañana, acordamos que era mejor separarnos, para no eclipsar el importante trabajo que está sucediendo en Teen Vogue", dijo Stan Duncan, director de personal de Condé Nast, en el correo electrónico, que fue obtenido por The New York Times.

En una declaración incluida en el correo electrónico, McCammond dijo que sus "tweets anteriores han eclipsado el trabajo que he hecho para destacar a las personas y los problemas que me preocupan".

"Le deseo al talentoso equipo de Teen Vogue lo mejor en el futuro", dijo.

McCammond, de 27 años, se estableció como una destacada reportera política el año pasado. Cubrió la campaña del presidente Biden para Axios y fue colaboradora de MSNBC y NBC. En 2019, fue nombrada periodista emergente del año por la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos. Habría sido la tercera mujer afroamericana en servir como editora principal de Teen Vogue, después de Lindsay Peoples Wagner y Elaine Welteroth.

Su situación laboral se volvió inestable días después de que Condé Nast la nombrara para el puesto, cuando resurgieron los tweets ofensivos que había publicado cuando era adolescente en 2011. Incluyeron comentarios sobre la aparición de rasgos asiáticos, estereotipos despectivos sobre los asiáticos y difamaciones para los homosexuales. McCammond se disculpó por los tweets en 2019 y los eliminó. Las capturas de pantalla de los tweets volvieron a circular en las redes sociales después de que se anunciara su contratación en Teen Vogue el 5 de marzo.