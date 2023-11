Renueva Fernando Colunga la novela 'El Maleficio'

Ciudad de México.- Tan profunda era la marca en la televisión de Ernesto Alonso que se le conocía como "Señor Telenovela", pero él mismo contaba que estelarizar El Maleficio en 1983 fue la bendición de su carrera.

"Al tocar estos temas de suspenso no queremos perder lo fundamental: el amor es lo más importante, la fuerza que se va a enfrentar a todo lo demás".

En las calles muchos lo llamaban Enrique de Martino, por el siniestro personaje que interpretó, y el día que se emitió el capítulo final (que tuvo varias repeticiones), el País se paralizó con restaurantes, cines y teatros vacíos, relató a REFORMA en 1996.

Cuarenta años después, Fernando Colunga, Marlene Favela y Julián Gil estelarizan la nueva versión producida por José Alberto Castro, que llega a Las Estrellas el lunes a las 21:30 horas.

Si bien quieren hacer su propia historia, saben que estarán acompañados por la nostalgia.

"La casa donde hacía la telenovela La Usurpadora estaba en frente de donde vivía don Ernesto Alonso, muchas veces lo llegaba a ver, se detenía unos minutos a saludar y platicar. Sabiendo el genio que era de esta industria, le dije: 'señor, me gustaría trabajar con usted' y me dijo que ojalá tuviéramos la oportunidad.

"No se logró, pero ahora tengo la oportunidad de interpretar un papel icónico de él. Hay un legado, es una gran responsabilidad con el público entrar a un proyecto de estos", recordó Colunga en entrevista.

El Maleficio sigue al millonario Enrique de Martino, quien acumuló su poder con la ayuda de brujería y pactos con el ente maligno Bael. La viuda Beatriz y sus hijos se adentran a esa oscuridad cuando ella se casa con Enrique.

Marlene Favela, quien da vida a Beatriz, tenía apenas seis años cuando se emitió la telenovela, pero no olvida cómo aparecía el fuego en la pantalla y otros efectos usados para contar la historia sobrenatural. Eso ha sido un tema de conversación con Jacqueline Andere, quien interpretó a Beatriz y se integró al nuevo elenco.

"El personaje es la parte luminosa de esta telenovela, es generoso, lleno de luz, amable, una madre de clase media que lucha por sacar adelante a sus hijos y de una fortaleza inquebrantable.

"Jacqueline la vivió, la sintió, la palpó, ¿quién mejor para hablarme de la historia? Tiene un personaje ahora con cierta maldad y comedia, hay una escena donde conoce por primera vez a Enrique de Martino y dice que en su juventud tuvo un guapo igual, haciendo alusión a su versión", contó Favela.

Desde 2016 el "Güero" Castro tuvo la idea de reversionar la telenovela y comenzó a trabajar con los guiones en 2019. Todos los aplazamientos que tuvo el programa también fueron aprovechados y les dieron tiempo para darle un tono renovador.

"Pensamos cuál podría ser la cotidianidad de la familia De Martino y de la familia de Beatriz en este momento para que pueda sentirse real, el ámbito que permita esa vida de terror. Por nuestra narrativa, recortamos personajes. Tenemos 80 horas para hacer una historia más concisa, pero directa", detalló el productor.

El personaje de Julián Gil, por ejemplo, fue creado para cumplir con el de varios brujos de la versión anterior, por lo que encarna a la persona que mejor conoce al demonio.

"Hace 40 años prendías la televisión y te tenías que quedar ahí, hoy tienes mil opciones de cambiar. Lo que me gusta de este proyecto y de lo que me siento orgulloso es que nos estamos atreviendo a llevarle al público algo diferente. Yo he leído mucho de Bael, su relación con el diablo, mucho sobre sectas", detalló Gil.

1983

Ernesto Alonso, Don Enrique de Martino

Jacqueline Andere, Beatriz de Martino

Norma Herrera, Nora Valdés de Martino

Humberto Zurita, Jorge de Martino Valdés

2023

Fernando Colunga, Don Enrique de Martino

Marlene Favela, Beatriz de Martino

Julián Gil, Gerardo

Jacqueline Andere, Nuria