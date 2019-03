Remata mansión Charlie Sheen

Ciudad de México— Charlie Sheen realizará un nuevo descuento para vender su mansión de Beverly Hills, reportó Variety.

La propiedad comenzó a venderse con un precio inicial de 10 millones de dólares, pero al no conseguir su objetivo, se le puso un precio de 8 millones.

En 2018, el actor que protagonizó Two and a Half Men hizo el anuncio de que la casa estaba disponible para rentarse con un pago de 43 mil dólares al mes.

Según registros, Sheen adquirió la propiedad por 7.2 millones de dólares en 2006.

El inmueble ubicado en la zona residencial de Mulholland Estates cuenta con una construcción de 830 metros cuadrados, entre los que se encuentran cinco habitaciones, seis baños completos y dos medios baños.