Relatos de la A a la Z

Hoy arranca la Feria del Libro de la Frontera con un programa en el que destacan más de 400 actividades que buscan fomentar la creatividad, el gusto por el arte y la lectura entre los fronterizos.

Las actividades inician a las 9 de la mañana con la presentación del libro Plumas selectas en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, antes teatro de la ciudad o del Inba. De acuerdo con la Subsecretaría de Cultura de Gobierno del Estado, el programa de actividades literarias y culturales se encuentra pensado para la diversidad de usuarios y los diferentes públicos.

Presentaciones de libros y revistas, conferencias, mesas de diálogo, talleres creativos y especializados, así como espectáculos musicales y hasta de lucha libre forman parte del calendario que tendrá como sede Plaza de las Américas en la zona Pronaf.

Esta noche la prestigiada narradora y ensayista Cristina Rivera Garza abre el espacio Noches con la literatura, a las 8 de la noche en el Auditorio Nellie Campobello en Plaza de las Américas.

Noches con la literatura es una serie de charlas nocturnas que son cierre del día sobre los más diversos géneros. Narrativa, poesía, ensayo, con invitadas e invitados de reconocida trayectoria, quienes acentúan el carácter fronterizo y multicultural de la Feria.

Cristina Rivera Garza es originaria de Matamoros, catedrática en el Colegio de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston. Su obra ha sido traducida al inglés, al portugués, al alemán, al italiano y al coreano. Autora de más de una veintena de libros, de entre su obra habría que destacar títulos como La muerte me da, Nadie me verá llorar o La guerra no importa.





Toma nota

• 24 de mayo al 2 de junio

• Las actividades son de las 9 de la mañana a 9 de la noche

• Entrada libre

• La medalla al Mérito Literario será entregada a José Vicente Anaya

• Para conocer la programación visite la página Feria del Libro de la Frontera en Facebook.

• En esta edición, la FELIF lleva como lema “Paz y diversidad cultural”





Enfoque fronterizo

Para esta edición la Feria del Libro de la Frontera (FELIF) 2019, del 24 de mayo al 2 de junio en Plaza de las Américas, tiene un enfoque fronterizo con la participación de una serie de reconocidos escritores expertos en el tema.



Libros para todos

El Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua traerán el 1 de junio el Librobús, que es un proyecto de las librerías móviles de Educal, donde se ofertan libros, discos compactos, películas, publicaciones periódicas y otros productos culturales a bajo costo.



300 sellos editoriales

200 autores nacionales

25 de talla internacional

150 presentaciones de libros

135 talleres

37 charlas y conversato rios

9 encuentros

2 proyecciones

2 premiaciones

82 espectáculos