Relatos ‘Between’ dos mundos

Dirigida por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, esta animación mexicana es un conmovedor relato animado de tres entrañables historias reales sobre los lazos familiares, las identidades y la pertenencia a un país.

Cinta ganadora en IDFA, Festival de La Habana, DocsMx, Zanate y San Diego Latino Film Festival, estrena en salas comerciales este 4 de mayo bajo el sello de Artegios distribución.

“Podemos dejar nuestro país físicamente. Pero este nunca nos deja a nosotros. Esta película dibuja de una forma simple y hermosa, la compleja realidad de millones” , dijo el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

Después de un exitoso recorrido en diferentes festivales internacionales, como llega el turno de su estreno comercial, donde el público disfrutará de la película mexicana de animación “ Home is somewhere else - Mi casa está en otra parte” de los directores Carlos Hagerman y Jorge Villalobos.

Vibrante mosaico de cine animado

Esta película es un vibrante mosaico de cine animado que a través de las voces reales de jóvenes, retrata los temores, esperanzas y sueños en torno a lo que significa crecer al interior de una familia sin papeles en Estados Unidos. Todo contado a lo largo de 87 minutos con un trío de relatos en animación 2D.

Cada relato tiene un estilo visual propio creado con el talento de tres equipos diferentes de animación, esto permite al espectador profundizar en las emociones de cada historia retratada.Cabe resaltar que las historias narradas utilizan como recurso narrativo el spoken word, mejor conocido como slam poético.

Viaja sin documentos

La participación de la película en la selección oficial de largometraje Contrechamp del festival de ANNECY ha sido crucial en sus carreras ya que se trata del festival de cine de animación más importante del mundo. En los más de 60 años del festival, “Home is Somewhere Else” ha tenido el honor de haber sido uno de los dos únicos largometrajes seleccionados en competencia oficial. Además, ha sido galardonada con el IDFA Best Youth Film +14 del International Documentary Film Festival Amsterdam 2022, Premio “Hecho en México” DOCSMX 2022, Premio Coral Especial del Jurado de

“Nosotros queremos compartir la riqueza y la complejidad de la experiencia emocional de nuestros protagonistas para que el público les entienda mejor y empatice con ellos. La migración es a menudo un tema sin rostro, en los medios de comunicación se representa como una historia sobre “el sistema”, sobre números, hechos y cifras. Nuestra película ofrece una perspectiva íntima, personal, en primera persona, de la juventud inmigrante indocumentada.” expresan los directores Carlos Hagerman y Jorge Villalobos.

Las historias por contar

“Jasmine y su búsqueda de la felicidad”

Jasmine es una ciudadana estadounidense de 13 años que vive con sus padres mexicanos, ambos indocumentados. Ella vive también con la posibilidad real de ser separada de sus padres en cualquier momento, pero en vez de rendirse al miedo, se convierte en la defensora de los derechos de su familia y llega a dar un discurso frente a la Casa Blanca.

“Historia de dos hermanas”

Las hermanas Evelyn y Elizabeth se adoran y son mejores amigas, pero Evelyn carga una enorme responsabilidad al ser la única ciudadana estadounidense de su familia. A medida que se adentra en su vida adulta, esta situación provoca confusión y dolor… especialmente en su relación con Elizabeth.

“Between dos mundos”

José Eduardo Aguilar “El Deportee” llegó a Estados Unidos con sus padres, cuando tenía 8 años. Creció en Utah, donde vivió una infancia como la de muchos otros chicos estadounidenses. A los 23 años lo arrestaron de forma aleatoria y finalmente fue deportado. En su nueva vida en México, José Eduardo encontró en el spoken word una vía de expresión para dar representación a una generación de deportados mexicanos que fueron separados de sus familias en Estados Unidos.

