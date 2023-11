Relata película sobre BlackBerry el auge y caída de un ícono

Ciudad de México.- Triunfó, creó una adicción tecnológica, pero al final, BlackBerry hundió a sus responsables de la misma manera que los encumbró.

Esto es lo que presenta el filme BlackBerry: El Inicio de la Historia, en la que su director y coescritor, Matt Johnson, desmadeja los enredos alrededor del clímax profesional del creador del famoso dispositivo, Mike Lazaridis (Jay Baruchel) y del empresario Jim Balsillie (Glenn Howerton).

"En los negocios la lealtad es con el dinero, con el poder. Por lo menos en este filme, sí creo que la historia está centrada en cómo Mike y Jim unen fuerzas para destacar, pero se encuentran con un negocio en el que, gracias a su inexperiencia, se los lleva de calle.

"Hay malicia y hay traición y una posible bancarrota es lo que puede moldear su continuidad en la carrera, pero bueno, ya sabemos que llegó Apple y cambió todo con el iPhone", reflexionó Johnson sobre su largometraje, que estrena este 7 de diciembre en México.

A finales de los años 90, Lazaridis es un "geek" brillante y visionario que idea aquel dispositivo con teclado, decodificador para mensajes de texto y PIN para claves, originalmente llamado PocketLink, que cautiva a su socio y amigo, Balsillie.

Este último es quien vende ese teléfono en una feroz batalla de mercado, y logra que el aparato llegue a una aceptación mundial impensable.

Sin embargo, tras una década en las alturas, fue asfixiado por la llegada de un producto llamado iPhone, anunciado en 2007 por Steve Jobs.

"Lo que para la generación de los 80 fueron los filmes de Vietnam, de guerras en Asia, y para los 50 o 70 fueron las de la Segunda Guerra Mundial, para nosotros es la guerra de las marcas, las batallas por la atención.

"A los cineastas nos influye un debate o una guerra, y creo que en mi caso, en mi generación, los filmes de marcas nos explotan la cabeza porque vemos una guerra que se va velando poco a poco, y nos sometemos, y entendemos por qué esas marcas las tenemos tan presentes", observó el cineasta.

Barbie, de Gretta Gerwig; Air, La Historia Detrás del Logo, de Ben Affleck; y Red Social, de David Fincher, son algunas de las cintas recientes que han brillado entre la audiencia por hablar de un producto específico.

"Yo nunca tuve una BlackBerry. Mi papá sí, pero yo no. Y cuando leí el libro ('Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry', de Jacquie McNish y Sean Silcoff) me fascinó el contexto de todo.

"Sinceramente, algo que me encantó fue que esto se dio en Waterloo, Ontario, muy cerca de donde soy yo. Me sentí muy identificado, muy cercano, muy conectado".