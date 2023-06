Rejuvenece la franquicia

Ni siquiera le importó que Steven Spielberg no dirigiera esta nueva entrega, Indiana Jones y el Dial del Destino, que llega el jueves a las salas, pues Harrison Ford consideró queel guion de Jim Mangold podía llevarlo a buen puerto y jubilarse del personaje con dignidad.

En la trama, Ford deberá combatir una vez más contra el fantasma del nazismo, superar su miedo a las serpientes y rescatar un antiguo artefacto creado por Arquímedes, ni más ni menos, el antikythera, que funciona para viajar en el tiempo.

PUBLICIDAD

El filme abre con una secuencia ambientada en 1944, aún en la Segunda Guerra Mundial, cuando Indiana logra arrebatarle a los nazis una parte de ese artilugio antes de que llegue a manos de Hitler. Sólo que Jürgen Voller, un funcionario alemán interpretado por Mads Mikkelsen, no olvidará esta afrenta.

Para rejuvenecer el rostro de Ford en estas escenas (cuando Ford empezó la saga y rondaba los 39 años), Mangold utilizó una técnica de captura de movimientos faciales que en la productora Lucasfilm ya han usado en otros filmes.

"Tuve mucha suerte, la tecnología y las habilidades de hacer este tipo de trabajo se había hecho antes, y se ha aprendido mucho, así que llegué en el mejor momento. Pero tenía realmente una ventaja, al actor que durante toda su carrera hizo a este personaje, y lo podía interpretar con la misma habilidad y encanto que hace 40 años.

"Eso hizo el trabajo más fácil para todos, porque todo está basado en el entusiasmo y las emociones del actor. No es una máquina haciendo esto, es Harrison Ford", sostuvo el realizador, célebre por filmes como Tierra de Policías y Logan.

La trama viaja años adelante, a 1969, cuando Indy vive en la decepción y amargura tras haber perdido a su amada Karen Allen (Marion Ravenwood) y a su hijo (interpretado en la cinta anterior, El Reino de la Calavera de Cristal, por Shia LaBeouf, pero que ahora no aparece).

Es entonces cuando llega Helena (Phoebe Waller-Bridge), hija de su amigo Basil Shaw (Toby Jones), quien roba una parte del antikythera y busca involucrar a Indiana porque sabe que es capaz de encontrar el resto del artefacto.

Eso, si antes no los encuentra Voller, quien también busca el tesoro con unas intenciones más oscuras que las del propio Hitler.

"Me gusta esta parte de la película, Jim tiene la idea correcta, simplemente me decía que hiciera el registro con mi voz y recordara cómo se sentía hace 40 años, eso fue suficiente. Y me gustó el resultado", finalizó Ford, quien rodó esta aventura a los 77 años.

Tesoro del cine

Cada película de Indiana Jones que dirigió Steven Spielberg se superó en recaudación de taquilla, dejando a James Mangold, director de la quinta entrega, un reto mayúsculo. ¿Podrá superarlo?

*cifras en dólares según Box Office Mojo

Indiana Jones y el Dial del Destino

2023

Dirige: James Mangold

Óscares: ¿?

Taquilla: ¿?

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal

2008

Dirige: Steven Spielberg

No tuvo nominaciones al Óscar

Taquilla: 790,653,942

Indiana Jones y la Última Cruzada

1989

Dirige: Steven Spielberg

1 Óscar por Edición de Efectos de Sonido

Taquilla: 474,171,806

Indiana Jones y el Templo de la Perdición

1984

Dirige: Steven Spielberg

1 Óscar por Efectos Visuales

Taquilla: 333,107,271

Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida

1981

Dirige: Steven Spielberg

4 Óscares: (Dirección de Arte, Sonido, Edición y Efectos Visuales)

Taquilla: 389,925,971

Lo que debes saber de Indy

- En 1912, Indiana era un pequeño boy scout, amante de la historia y la arqueología debido a la influencia de su padre.

- En La Última Cruzada, el rudo saqueador Fedora (interpretado por Richard Young), después de recuperar la Cruz de Coronado que el joven Indiana le arrebató en la escena del tren, es quien le regala el sombrero que usará a partir de entonces.

- En El Reino de la Calavera de Cristal Indiana cuenta que aprendió a hablar maya cuando estuvo con la gente de Pancho Villa.

- Junto con su papá (Sean Connery) buscó el Santo Grial y con su hijo perseguía la Calavera de Cristal. Ahora, con su ahijada en El Dial del Destino, va tras un artilugio creado por el griego Arquímedes.

- Sus enemigos principales han sido los nazis, algo que retoma la nueva película.

La saga completa

Las películas, por el año en el que están ambientadas, se pueden ver en este orden (todas, salvo la nueva, en Disney+):

1935 El Templo de la Perdición

1936 Los Cazadores del Arca Perdida

1912-1938 La Última Cruzada

1957 La Calavera de Cristal

1944-1969 El Dial del Destino (estrena en cines el jueves)