Reina Wendy Guevara en 'La Casa de los Famosos'

CDMX.- ¡Bienvenidos a La Casa de Wendy!

PUBLICIDAD

Bueno, a La Casa de los Famosos, porque según el público que ve el reality show estrella actual de Televisa Univisión, es como si lo gobernara y liderara Wendy Guevara, el personaje del momento y la primera mujer trans con papel protagónico (involuntario) en horario estelar en televisión abierta nacional.

A casi un mes de haber iniciado este programa de telerrealidad, Wendy se ha convertido en el nombre del momento en redes sociales, con memes, stickers, videos y fotos que se vuelven tendencia en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook de Latinoamérica los días de expulsión y nominación (domingos y miércoles), y es tendencia nacional seis de siete días.

Incluso, los equipos de producción de programas como Cuéntamelo Ya y el mismo productor Juan Osorio ya le ofrecieron trabajo. De acuerdo con distintas fuentes de Televisa, los ejecutivos ya pidieron a tres productores que le hicieran propuestas de programas para que, al salir del programa, tenga dos ofertas sólidas para quedarse en la barra de Unicable.

De Wendy se sabe mucho de lo que ha contado en La Casa de los Famosos, donde ya la relacionan con Nicola, aunque su esencia es no meterse en problemas y no tener enemigos.

Nació en Guanajuato hace 29 años, bautizado como Luis Carmen Guevara, pero desde hace más de diez años comenzó a identificarse como transexual e inició el proceso de transformación con cirugías de senos, cadera y amoldamiento de cuerpo y rostro.

Ha sido la sensación por su transparencia para contar su vida personal e íntima, y por pedirle a compañeros, como Apio, que se deje anglicismos y hable en español.

Wendy se hizo popular por Las Perdidas, el canal de YouTube surgido luego de que, con su amiga Paola Suárez, fueran abandonadas por unos chicos que las citaron en plan romántico en un cerro de León, e hicieron un video donde decían: "Estamos perdidas, perdidas, perdidaaas". Se hizo viral y se llevaron un MTV Miaw en 2017.

Comenzó a trabajar con Paola desde entonces en su canal, que fue creciendo hasta sumar a Kimberly "La Más Preciosa", lo que a la larga generó conflicto con la primera y hasta con la misma Wendy, pero las tres se han arreglado porque la única productora que no les ha jugado chueco, Marce Vlogs, la ha instruido para crecer y forjarse como empresa.

De hecho, con el programa Resulta y Resalta, que Wendy ha hecho en La Casa de los Famosos, ha ganado más fama y fue la misma Marce la que ya le mandó "gritar" afuera de la casa que ya lo tiene registrado para que no le "madruguen la idea". Básicamente es entrevistar a famosos y sacarles sus trapitos al sol.

Influencer, YouTuber, modelo, cantante, conductora y presentadora, Wendy decidió emigrar a la Ciudad de México cuando su primer productor le ofreció mil 500 pesos por video, comparados con los 800 que ganaba por mes.

Trabajó en zapaterías, panaderías, pozolerías y ejerció la prostitución durante varios años.

Ni tan perfecta

Aunque sea líder y muy querida por la audiencia, la lideresa de #TeamWendy tampoco es perfecta, ya que es muy conocida por ser la más voluntariosa, controladora y regañona de Las Perdidas.

Además, desde antes de entrar al reality show se sabía que es "malacopa", lo cual la hace peleonera, como cuando hace meses se agarró a golpes con Paola en un antro y esta última se cortó el pie con un vaso debido a la trifulca. O hace unos días, en "La Fiesta del Barrio", donde se puso pesada con Nicola y cuando este le puso el alto, le soltó vituperios y mejor cortaron las tomas.

Como "La Guevara" es demasiado sincera, la han calificado de hiriente e imprudente, lo cual le ha generado problemas en la vida real.

Basta mencionar que "sacó del clóset" a Salmita, a Luis (un ex amigo que no la puede ver ni en pintura) y al Dr. Randall. Y ya no se diga los pleitos que ha hecho virales con Paola y Kimberly, quienes han ido del amor al odio, y a la reconciliación. Aunque muchos de sus "haters" dicen que son buenas actrices, porque arman el show con tal de elevar el número de vistas en redes.

El Wendyverso

Hay un multiverso de Las Perdidas y de Wendy, tras todo el éxito que ha tenido.

Los Papás de Wendy, Francisco y Fabiola, Con la Familia Guevara figuran en este universo alternativo, donde su mamá es muy religiosa y hace oraciones que llegan a tener hasta los 10 mil usuarios conectados.

Paola y Kimberly tienen su propio canal, y las amigas trans de ellas, Salmita, Grecia y Karina, también. Vanessa Vázquez Labios 4K, la que a veces les echa montón, o las ensalza, también creció con sus seguidores en YouTube; y ya no se diga Doña Magda, la señora del depósito de cervezas a donde a veces van Las Perdidas a comprarle, tiene su canal Magda Depósito. Y no olvidemos a Rosita, la estilista, con su propia cuenta impulsada por la tercia de perdidas.

Y por último, en este multiverso figura Marlon Colmenarez, el supuesto novio de Wendy, hasta antes de que entrara a la casa de la producción de Endemol, y quien ha aprovechado la fama de "su chica" para crecer sus seguidores en YouTube y TikTok y se presume como creador de contenido top de Only Fans, ya que lo sacó de bailar en el Woman's Club.

Sabías que

-Wendy Guevara tomó inspiración de Alejandra Bogue para salir del clóset y confesarle su verdad a sus papás.

-Tiene grabadas varias canciones con las que hace show, como "Putssy" y "Tu Malandrito".

-Su ídolo es Gloria Trevi ha sido tal su adoración que su sueño es grabar un dueto con ella.

-Las Perdidas fueron invitadas a salir en la bioserie de la regiomontana como prostitutas.

-Le encanta la imagen de Karol G y dicen que su más reciente look es por parecerse a ella.